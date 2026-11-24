JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pembayaran cukai rokok yang melibatkan PT Djarum dan sejumlah perusahaan terafiliasi. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memeriksa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Semarang, Budi Prasetiyo, pada Senin (23/11).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami tugas dan kewenangan Bea Cukai Semarang, khususnya dalam pengenaan tarif serta pengawasan pembayaran cukai PT Djarum.

KPK menduga terdapat praktik pengaturan yang melibatkan PT Djarum bersama sejumlah perusahaan terafiliasi. Modus tersebut diduga bertujuan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat membayar cukai dengan tarif lebih rendah dari ketentuan yang seharusnya berlaku.

"PT Djarum ini diduga bersama dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi itu melakukan setting, ya, supaya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ini tidak membayar sesuai dengan tarif cukai yang semestinya," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/11).

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Semarang merupakan bagian dari pengembangan penyidikan setelah KPK menggeledah sejumlah lokasi. Salah satu tempat yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Kantor Pusat PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Penyidik kini menelusuri bagaimana kewenangan Bea Cukai dijalankan dalam menentukan besaran tarif cukai dan penerapannya di lapangan. KPK menduga terdapat perbedaan antara tarif yang semestinya dibebankan kepada PT Djarum dengan tarif yang selama ini diterapkan.

"Bagaimana peran yang dilakukan oleh KPP Bea Cukai ini dalam hal pengenaan tarif yang seharusnya dan juga penerapan di lapangan, karena kemudian diduga ada selisih tarif cukai yang seharusnya diterapkan kepada PT Djarum," ucap Budi.

KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan praktik korupsi dalam pembayaran cukai rokok tersebut telah berlangsung sejak 2010. Perbuatan yang tengah diusut itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Penyidikan perkara ini dimulai setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026. Meski telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan, lembaga antirasuah hingga kini belum mengumumkan penetapan tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan pembayaran cukai dilakukan melalui skema pemecahan produksi rokok PT Djarum ke sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan. Dengan pola tersebut, produksi rokok diduga dibuat seolah-olah berasal dari beberapa entitas usaha yang berbeda.

Skema itu disinyalir membuat pengenaan tarif cukai menjadi lebih rendah dibandingkan tarif yang semestinya dibayarkan apabila produksi tersebut dihitung sebagai produksi PT Djarum. Dampaknya, penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau diduga tidak maksimal.

Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah. Dari kedua tempat itu, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai.

Penggeledahan juga menyasar Kantor Pusat PT Djarum, enam perusahaan yang diduga terafiliasi, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus. Dari rangkaian penggeledahan, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Selanjutnya, penyidik akan memeriksa pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi temuan dan menelusuri informasi dari barang bukti yang telah disita. KPK juga membuka peluang memanggil jajaran direksi PT Djarum guna mendalami dugaan praktik pengaturan pembayaran cukai tersebut.