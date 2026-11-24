JawaPos.com - Pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret seorang tersangka dari kalangan sipil berinisial NE. Tersangka tersebut kini ditangani oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, keterangan yang diambil dari tersangka NE juga menjadi bagian dalam pengembangan kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

”Untuk NE itu (tersangka dari kalangan) sipil ditangani di siber. Tapi, itu menjadi bagian daripada kami,” terang Susatyo pada Selasa (24/11).

Sebagaimana telah disampaikan oleh kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, kasus dugaan makar ditangani atas pengembangan dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Sehingga tersangka satu dengan lainnya saling terhubung dalam beberapa konstruksi perkara yang berbeda.

”Tindak pidana makar ini dilakukan ada tindak pidana penyadapan ilegal kepada lingkar istana, berlanjut kemudian kepada perbuatan makar,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Empat jenderal itu turut menjadi tersangka kasus dugaan makar.

Selain mereka berempat, polisi juga menetapkan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa rangkaian tindakan yang diduga mengarah ke perbuatan makar itu sudah dilakukan sejak jauh hari.

Berdasar konstruksi perkara yang diungkap oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin malam (23/11), para tersangka sudah bermufakat untuk melakukan makar beberapa hari sebelum Presiden Prabowo dilantik. Persisnya pada 3 Oktober 2024.

”Kami temukan dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU (Irjen Pol Slamet Uliandi) dengan dihadiri oleh EH (Irjen Pol Eko Hadi Santoso), ASN (Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution), dan TK (Brigjen Pol Tedjo Kusumo), beserta tim lainnya,” terang Asep.

Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa poin yang telah disusun atas perintah Ahrie. Di antara poin-poin itu, terdapat analisis arah pemerintahan ke depan serta rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh saat Presiden Prabowo mulai memerintah.

Tidak hanya itu, dari laptop milik saksi ditemukan dokumen yang memuat analisis krisis, analisis impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon kapolri, cap makar, analisis krisis 1998 yang terkait dengan mekanisme kejadian sampai proses mundurnya Presiden Soeharto.

”Jadi, kami dalam proses pemeriksaan terhadap saksi itu menemukan dokumen hasil rapat di tanggal 3 Oktober tahun 2024 yang tadi saya jelaskan,” terang dia.

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Asep melanjutkan, tahap kedua atau tahap persiapan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dalam rapat tahap permufakatan. Yakni melakukan penyadapan terhadap tokoh-tokoh yang sudah dipetakan. Penyadapan itu berlangsung sejak masa jabatan Kabagmon Bareskrim Polri dijabat oleh Eko Hadi Santoso dan terus berlanjut sampai Ahrie Sonta.

”Tersangka ASN menentukan target penyadapan dan menyerahkannya kepada personel untuk diolah dan dianalisis melalui LIMS, PLX, dan DFS menjadi produk analisis,” bebernya.

Setelah itu, dugaan makar berlanjut ke tahap ketiga. Yakni, tahap permulaan pelaksanaan. Hasil penyadapan ditindaklanjuti dengan kegiatan surveillance oleh tersangka Tedjo Kusumo atas perintah Ahrie Sonta terhadap sejumlah pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan tokoh politik lainnya.

”Selain itu dilakukan serangan udara melalui media sosial atau cyber troop dan serangan darat melalui beberapa kegiatan pergerakan massa,” imbuhnya.