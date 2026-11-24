JawaPos.com - Barang bukti kasus dugaan makar menjadi sorotan publik setelah ditunjukkan dalam konferensi pers Bareskrim Polri pada Senin malam (24/11). Sastrawan Okky Madasari menduga ada upaya framing terhadap aksi unjuk rasa yang kerap dilakukan dengan menggunakan atribut serta simbol pada barang bukti tersebut.

”Ada upaya untuk mem-framing aksi unjuk rasa, suara perlawanan warga sebagai bagian dari skenario politik pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah. Dengan demikian, unjuk rasa dan gerakan perlawanan tidak akan lagi dianggap sebagai representasi suara publik,” ungkap dia saat dihubungi pada Selasa (24/11).

Menurut Okky, upaya framing tersebut akan berimplikasi terhadap aksi-aksi perlawanan masyarakat sipil. Sehingga nantinya aksi tersebut akan dinilai sebagai bagian dari upaya makar. Dalam kondisi itu, potensi negara untuk melakukan represi semakin terbuka. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembungkaman atas suara-suara kritis.

”Jelas ini merupakan upaya mendelegitimasi gerakan perlawanan. Simbol-simbol perlawanan akan dianggap sebagai simbol makar dan sudah selayaknya dibungkam,” imbuhnya.

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Atas kondisi tersebut, Okky menyampaikan bahwa masyarakat sipil harus meningkatkan solidaritas, semakin waspada, dan semakin jeli melihat segala framing. Termasuk terus berusaha untuk mengenali aktor-aktor yang terlibat dan waspada pada para pihak yang berniat menjadi penyusup dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ihwal barang bukti yang menjadi sorotan publik. Terutama salah ketik pada kaos dan spanduk yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers tadi malam.

”Ini ada kesimpangsiuran, meluruskan bahwa ditemukan bendera One Piece tulisannya berbeda (menjadi One Peace), ada kaos, dan sebagainya,” kata Susatyo.

Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, kaos dan bendera yang ditunjukkan dalam konferensi pers adalah bagian dari kumpulan barang bukti lain. Secara keseluruhan penyidik membagi barang bukti itu dalam 14 kelompok. Termasuk diantaranya sejumlah barang bukti elektronik.

Susatyo memastikan, barang bukti bendera dan kaos turut diamankan karena penyidik menemukannya di lokasi penggeledahan. Salah tik pada beberapa tulisan seperti One Piece menjadi One Peace dan #Indonesiasadar menjadi #Idonesiasadar, dia menyebut, tulisan itu sudah ada saat barang bukti ditemukan.