JawaPos.com - Barang bukti kasus dugaan makar menjadi sorotan publik. Terutama salah ketik pada kaos dan spanduk yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada Senin malam (23/11).

Atas kekeliruan yang memicu kegaduhan di media sosial (medsos) tersebut, Bareskrim Polri buka. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kekeliruan tersebut.

”Ini ada kesimpangsiuran, meluruskan bahwa ditemukan bendera One Piece tulisannya berbeda (menjadi One Peace), ada kaos, dan sebagainya,” kata Susatyo pada Selasa (24/11).

Susatyo menegaskan kembali, kaos dan bendera yang ditunjukkan dalam konferensi pers adalah bagian dari kumpulan barang bukti lain. Secara keseluruhan penyidik membagi barang bukti itu dalam 14 kelompok. Termasuk diantaranya sejumlah barang bukti elektronik.

Susatyo memastikan, barang bukti bendera dan kaos turut diamankan karena penyidik menemukannya di lokasi penggeledahan. Salah tik pada beberapa tulisan seperti One Piece menjadi One Peace dan #Indonesiasadar menjadi #Idonesiasadar, dia menyebut, tulisan itu sudah ada saat barang bukti ditemukan.

”Terkait dengan spanduk, kaos, itu adalah murni ditemukan di TKP. Ditemukan di TKP,” tegasnya.

Tidak hanya barang bukti fisik, Bareskrim Polri turut mengantongi barang bukti berupa data digital dalam kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut. Data-data itu sudah diambil oleh petugas dari Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

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Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap hal itu kepada awak media dalam konferensi pers di di Jakarta pada Senin malam (23/11). Dia menyampaikan bahwa data-data digital tersebut diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam penanganan kasus tersebut.

”Guna memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan penarikan data digital dari berbagai peralatan elektronik oleh Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,” kata dia.

Asep memastikan, data-data digital tersebut akan digunakan untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan makar yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Selain barang bukti digital tersebut dilengkapi berbagai barang bukti lain seperti laptop, CPU, hard disk, hingga handphone atau telepon genggam.

”Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut, antara lain 39 unit barang bukti elektronik yang meliputi handphone, laptop, CPU, dan hard disk,” ucap Asep.

Selain itu, penyidik menyita 250 lembar kaos berwarna hitam bertuliskan All Corps Are Bastard serta 251 lembar kaos warna hitam bertuliskan Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan. Kaos kedua juga bergambar salam tiga jari dengan tanda pagar (tagar) Indonesia Sadar.

”Kemudian (penyidik menyita) ada satu buah buku catatan hasil anev satgas yang berwarna biru, kemudian 20 pcs bendera One Piece dan, uang tunai 735 juta rupiah,” jelas Asep.

Menurut jenderal bintang tiga Polri tersebut, ratusan lembar kaos itu berada di bawah kuasa Kombes Pol Iman Imanuddin sebagai salah seorang tersangka. Dia yang berperan memerintahkan pembuatan konten menyerang Polri. Termasuk menyiapkan kaos bertuliskan ACAB.

”Tadi kami temukan ada kaos bertuliskan ACAB kemudian tersangka II (Iman) tersebut memesan 500 kaos bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” kata dia.