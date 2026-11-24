JawaPos.com - Mabes Polri tetap menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Irjen Pol Slamet Uliandi, meski yang bersangkutan masih dirawat.

Dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung besok (25/11), Komjen Pol Rudi Darmoko yang diperintahkan memimpin. Saat ini, Rudi bertugas di Korps Bhayangkara sebagai Kalemdiklat Polri. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB.

”Sebagai mekanisme yang sesuai dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Artinya hadir, wajib. Ingat di Pasal 59 ayat 2 Perpol Nomor 4, wajib untuk dihadirkan dalam sidang," kata Trunoyudo.

Selain Komjen Rudi Darmoko, majelis sidang KKEP Polri juga diisi oleh Wakil Ketua Irjen Pol Jayadi, kemudian anggota majelis terdiri atas Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Rakhmad Setyadi.

Sebelumnya, Polri sudah menyidangkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Mereka dipecat tidak hormat dari Polri atau terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Selain itu, Polri telah menjadwalkan sidang etik untuk Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (26/11). Mereka diseret ke sidang etik setelah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Trunoyudo menyampaikan bahwa Jenderal Sigit akan disidangkan oleh lima polisi berpangkat komjen pol atau jenderal bintang tiga Polri. Selain Komjen Pol Hendro Pandowo yang satu angkatan dengan Sigit di Akademi Kepolisian (Akpol) masih ada beberapa nama lainnya. ”Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law.

Bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” terang dia.Selain Hendro yang saat ini bertugas sebagai Analis Kebijakan Pidana Umum Bareskrim Polri yang akan memimpin sidang, Polri menunjuk Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai wakil ketua merangkap anggota. Kemudian ada Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto sebagai anggota.

Dua jenderal bintang tiga lainnya adalah Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedi Kusuma Bakti dan Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiyono sebagai anggota. Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal terhadap Sigit. Trunoyudo menjamin proses penegakan kode etik berjalan sesuai aturan.

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