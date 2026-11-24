JawaPos.com - Brigjen Pol Tedjo Kusumo, tersangka kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjalani sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (24/11).

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Tedjo harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas perbuatannya dalam kasus yang menyeret Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

”Sekitar pukul 09.00 WIB tadi dimulai sidang kode etik terhadap saudara TK (Tedjo Kusumo),” kata dia kepada awak media.

Menurut Trunoyudo, Brigjen Tedjo disidangkan secara etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jenderal bintang satu Polri itu dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya saat bertugas di institusi Polri.

”Sidang berlangsung (atas) dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas,” ucap dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan makar. Sebanyak 4 tersangka berasal dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Yakkni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi.

Sedangkan 2 tersangka lain adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Senin malam (23/11).

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah melakukan serangkaian penyidikan. Mulai pemeriksaan saksi, penggeledahan, hingga penyitaan sejumlah barang bukti.

”Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar,” kata Asep.

Asep memastikan, penetapan tersangka terhadap enam jenderal polisi tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan mendapatkan keterangan ahli secara sah.

”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ucap Asep.