JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap AA selaku salah satu bandar narkoba yang mengatur peredaran mulai dari Myanmar, Thailand hingga masuk ke Jakarta.

AA ditangkap bersama sopirnya AN di Jakarta pada Selasa (17/11) di wilayah Jakarta Timur. Penangkapan A bermula ketika BNN menyelidiki adanya aliran mencurigakan dari salah satu terpidana kasus peredaran narkoba tahun 2025 yakni BA.

Setelah ditelusuri lewat metode "follow the money" dengan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik mendapati adanya aliran dana cukup besar ke sejumlah bandar narkoba yang telah menjadi narapidana di lembaga permasyarakatan (LP).

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa AA memegang peranan penting dalam mengendalikan bandar narkoba untuk menyebarkan barang haram tersebut di wilayah Jakarta.

"Kami bisa menganalisis bahwa rekening tersebut, aliran dana tersebut sudah berjalan dari tahun 2011 sampai dengan 2026," kata Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Brigjen Pol Budi Sartono saat jumpa pers di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Budi memastikan bahwa aliran dana dalam jumlah besar itu berasal dari satu orang yang sama yakni AA.

AA pun, lanjut Budi, sempat berada di luar negeri ketika akan ditangkap. Pihaknya akhirnya menunggu hingga akhirnya AA sudah berada di Jakarta pada Selasa (17/11).

"Kami melakukan pengejaran di Apartemen Holland Village, yaitu di Jakarta Pusat dan Alhamdulillah, pada saat kita melaksanakan penindakan di tempat tersebut, kita berhasil menangkap tersangka," kata Budi.

Di sana, kata dia, penyidik menemukan alat hisap sabu, beberapa uang tunai dengan mata uang Ringgit Malaysia dan Dolar Amerika Serikat, delapan unit mobil dan dan empat telepon genggam.

Tidak hanya di Jakarta Pusat, penyidik juga menyita beberapa barang di kediaman AA di kawasan Jakarta Timur.

"Kami menemukan kartu ATM lagi, dua telepon genggam, tiga unit mobil, tiga unit motor, satu unit kunci, sepuluh emas batangan kurang lebih satu kilogram, dan juga uang tunai Rp181 juta," kata dia.

Budi menjelaskan seluruh harta itu merupakan hasil dari pencucian uang hasil transaksi narkoba. Setelah menyita seluruh aset di Jakarta, Budi beserta penyidik mendeteksi adanya aset lain yang AA miliki di Yogyakarta.

Karena aset tersebut diduga merupakan hasil dari aktivitas narkoba, BNN pun terbang ke Yogyakarta untuk melakukan penyitaan.

"Di Yogyakarta kita bisa mengamankan tiga sertifikat rumah kos, dua sertifikat dua rumah tinggal, dan sertifikat satu coffee shop," terang dia.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, BNN memperkirakan total aset yang telah disita mencapai Rp 57.500.000.000.