JawaPos.com - Menjelang peringatan Hari Guru Nasional besok (25/11), konflik internal di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masih belum usai.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar (PB) PGRI pun menolak agenda yang bakal diselenggarakan di Kota Tangerang, Banten.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LKBH PB PGRI Sugiono Eksantoso bahkan sudah meminta seluruh anggota PGRI di level pusat hingga provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk tidak menyelenggarakan acara Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-81 PGRI.

”Kegiatan yang mengatasnamakan PGRI, termasuk pendidikan ini, tidak boleh dilakukan karena PGRI lagi status quo, lagi berperkara,” ungkap Sugiono dalam keterangan resminya pada Selasa (24/11).

Menurut Sugiono, konflik internal di tubuh PGRI terjadi sejak Desember 2023. Kini konflik tersebut berlanjut sampai kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan banding bernomor 66/B/TF/2026/PTTUN/JKT pada 4 Mei 2026, PGRI kubu Unifah Rosyidi dinyatakan kalah dengan beberapa poin dalam putusan.

Pertama, gugatan banding yang diajukan oleh PGRI kubu Teguh Sumarno dikabulkan seluruhnya. Kedua, putusan PTUN tingkat pertama dibatalkan, persisnya putusan PTUN nomor 337/G/TF/2025/PTUN Jakarta tertanggal 5 Maret 2025.

Ketiga, pendaftaran badan hukum yang menjadi objek pembatalan, yaitu SKHU 8 Maret 2024 milik kubu Unifa secara otomatis ini dibatalkan.

”Poin penting yang keempat adalah Kemenkum wajib melakukan pencoretan atas SKHU 8 Maret 2024,” ucap Sugiono.

Karena itu, LKBH PB PGRI melarang kegiatan yang membawa nama PGRI. Termasuk agenda peringatan Hari Guru Nasional di Tangerang yang bakal diselenggarakan oleh PGRI kubu Unifah Rosyidi. Menurut dia, acara tersebut adalah tindakan inkonstitusional.

Dengan dasar itu pula, Sugiono meminta aparat penegak hukum tidak memberikan izin atas penyelenggaraan acara tersebut.

Jika dipaksakan, pihaknya menyarankan agar acara tersebut dibubarkan. Menurut dia, di tengah perkara yang berjalan semua pihak harus menghormati proses hukum.