JawaPos.com - Bareskrim Polri mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan lima polisi lainnya. Di antara barang bukti tersebut, ada kaos bertuliskan ACAB atau All Corps Are Bastard.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap hal itu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin malam (23/11). Barang bukti itu diamankan setelah penyidik memeriksa 71 saksi dan menggeledah belasan lokasi.

”Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut, antara lain 39 unit barang bukti elektronik yang meliputi handphone, laptop, CPU, dan hard disk,” kata Asep.

Selain itu, penyidik menyita 250 lembar kaos berwarna hitam bertuliskan All Corps Are Bastard serta 251 lembar kaos warna hitam bertuliskan Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan. Kaos kedua juga bergambar salam tiga jari dengan tanda pagar (tagar) Indonesia Sadar.

”Kemudian (penyidik menyita) ada satu buah buku catatan hasil anev satgas yang berwarna biru, kemudian 20 pcs bendera One Piece dan, uang tunai 735 juta rupiah,” jelas Asep.

Menurut jenderal bintang tiga Polri tersebut, ratusan lembar kaos itu berada di bawah kuasa Kombes Pol Iman Imanuddin sebagai salah seorang tersangka. Dia yang berperan memerintahkan pembuatan konten menyerang Polri. Termasuk menyiapkan kaos bertuliskan ACAB.

”Tadi kami temukan ada kaos bertuliskan ACAB kemudian tersangka II (Iman) tersebut memesan 500 kaos bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” kata dia.

Adapun para tersangka dalam kasus dugaan makar itu terdiri atas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.