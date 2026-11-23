JawaPos.com - Tim hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir menyoroti keterangan saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan yang menjerat kliennya.

Ia menilai, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuktikan secara jelas pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa pemohon membayar sejumlah uang.

Menurut Dodi, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa (17/11), saksi dari perusahaan biro jasa pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) mengungkapkan bahwa permintaan biaya tambahan berasal dari petugas imigrasi. Namun, saksi disebut tidak pernah menyebut Silmy Karim sebagai pihak yang meminta uang tersebut.

Ia menegaskan, keterangan saksi dalam persidangan tersebut menjadi salah satu hal penting untuk menguji konstruksi dakwaan terhadap kliennya.

"Dalam pemeriksaan saksi pada persidangan 17 November 2026, tidak satu pun saksi yang menyatakan bahwa Pak Silmy meminta fee dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Unsur pemaksaan tidak boleh diasumsikan, tetapi harus dibuktikan," kata Dodi kepada wartawan, Senin (23/11).

Dodi menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara transaksi pembayaran, dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum, dan tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Ketiga hal tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai perbuatan yang sama tanpa pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa.

"Karena itu, harus dibedakan secara tegas antara adanya pembayaran, dugaan pungutan oleh oknum, dan perbuatan pemerasan sebagaimana didakwakan kepada Pak Silmy. Ketiganya tidak dapat disamakan begitu saja. Klien kami tidak pernah meminta maupun menerima fee sebagaimana yang dituduhkan," ujar Dodi.

Dodi juga menyoroti kesaksian Joko Mulyono, pemilik perusahaan biro jasa pengurusan izin tenaga kerja asing. Dalam persidangan, Joko mengaku telah memberikan sejumlah uang sejak awal proses pengurusan pada 2022.

Berdasarkan keterangannya, uang tersebut diserahkan melalui karyawan saksi kepada seseorang dari pihak imigrasi. Penyerahan itu dilakukan setelah pihak tersebut meminta laporan mengenai jumlah permohonan yang sedang diurus.

Sementara itu, Silmy Karim baru menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023. Setelah itu, dia dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 21 Oktober 2024.

Dodi menegaskan, perbedaan rentang waktu tersebut dinilai perlu diperhatikan dalam menguji keterkaitan antara peristiwa pembayaran dan dugaan perbuatan yang didakwakan kepada Silmy.

Hal lain yang menjadi perhatian tim advokat adalah pengakuan saksi mengenai alasan pemberian uang. Saat dicecar majelis hakim, Joko mengaku khawatir permohonan yang diajukan tidak akan diterbitkan apabila dirinya tidak memberikan uang tambahan.

Namun, dalam pemeriksaan yang sama, saksi juga mengakui tidak pernah mendapatkan ancaman langsung dari pejabat imigrasi. Saksi bahkan tidak pernah mendengar pernyataan bahwa izin tinggal yang diajukan tidak akan diterbitkan jika pembayaran tersebut ditolak.

Bagi tim kuasa hukum, lanjut Dodi, keterangan tersebut perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan apakah kekhawatiran saksi benar-benar muncul akibat tindakan pemaksaan oleh pejabat tertentu atau sebatas persepsi pribadi. Selain itu, identitas pihak yang meminta uang dan hubungan perbuatannya dengan Silmy harus dibuktikan secara jelas di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu, Silmy juga sempat memberikan tanggapan langsung terhadap keterangan Joko.

Dia menegaskan, berbagai produk hukum yang diterbitkan selama masa kepemimpinannya di Direktorat Jenderal Imigrasi justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau Bapak telaah lebih dalam produk-produk hukum yang kami keluarkan, sebenarnya tidak ada yang perlu Bapak khawatirkan," tanya Silmy.

Mendengar pernyataan tersebut, saksi membenarkannya. "Betul, Pak," tegasnya.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," tegas jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).