JawaPos.com - Sebanyak enam orang menjadi tersangka kasus dalam kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sampai Kombes Pol Iman Imanuddin. Para tersangka memiliki peran berbeda.

Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai mantan kapolri berperan memberikan perintah kepada lima tersangka lainnya. Mulai Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, sampai Kombes Pol Iman Imanuddin.

”Tersangka LSP (Listyo Sigit) memerintahkan dan menerima laporan hasil penyadapan dan surveillance kepada dan dari tersangka lainnya. Ini berdasarkan pemeriksaan saksi maupun tersangka-tersangka yang lain termasuk ditemukan beberapa bukti dan petunjuk,” terang Asep pada Senin malam (23/11).

Sementara Ahrie Sonta berperan menyusun arahan pointer rapat. Arahan itu kemudian diberikan kepada tersangka Slamet Uliandi. Selain itu, Ahrie disebut berperan menentukan target penyadapan dan memerintahkan melakukan penyadapan.

”Menerima laporan harian, memerintahkan surveillance kepada tersangka TK (Tedjo Kusumo), menggerakkan demonstrasi sesuai tema yang ditentukan melalui agen action, memerintahkan penggalangan pihak eksternal, mencarikan dana operasional, serta memerintahkan penghapusan server untuk menghilangkan jejak,” bebernya.

Bareskrim Polri juga mengungkap peran Slamet Uliandi yang memimpin rapat permufakatan awal, menentukan target penyadapan, memerintahkan penyadapan, serta menerima laporan harian hasil penyadapan dan surveillance dari pelaku lapangan.

”Kemudian peran tersangka EH (Eko Hadi Santoso) terlibat dalam rapat permufakatan awal yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kemudian menentukan target penyadapan, dan memberikan perintah untuk penyadapan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkap peran Tedjo Kusumo yang ikut dalam rapat permufakatan awal, melakukan surveillance di lapangan, menerima laporan harian surveillance, dan melaporkannya kepada tersangka Ahrie. Terakhir tersangka Iman yang berperan memerintahkan pembuatan konten yang menyerang Polri.

”Tadi kami temukan ada kaos bertuliskan ACAB kemudian tersangka II (Iman) tersebut memesan 500 kaos bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” kata dia.