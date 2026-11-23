JawaPos.com - Ancaman hukuman terhadap para tersangka kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terancam hukuman mati. Bukan tanpa alasan, polisi menyebut perbuatan tersangka sebagai kejahatan kategori berat.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa Pasal 160 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.

Sementara perbuatan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pokoknya meliputi perbuatan menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan yang ditujukan secara langsung bagi terjadinya suatu tindak pidana.

”Perbuatan makar merupakan tindak pidana yang tergolong berat, dimana perwujudannya tidak dilakukan secara seketika, melainkan melalui suatu perencanaan yang dimulai dari permufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan,” ucap Asep dalam konferensi pers pada Senin malam (23/11).

Berdasar serangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri, ditetapkan enam orang sebagai tersangka. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

”Terhadap para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain, turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Asep.

Maksud dan tujuan perbuatan itu tidak lain merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan, atau melakukan permufakatan jahat, atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan sebagaimana beberapa aturan.

”Pasal 191 KUHP dan atau Pasal 193 KUHP dan atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 Huruf a, b, c, dan d KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana,” jelasnya.