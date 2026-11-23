JawaPos.com - Bareskrim Polri mengungkap motif di balik tindakan makar yang diduga dilakukan oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan lima tersangka lainnya. Berdasar hasil penyidikan, mempertahankan jabatan kapolri menjadi motif mantan kepala staf kepresidenan tersebut.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan hal itu saat mengumumkan enam orang tersangka kasus dugaan makar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin malam (23/11). Dia menyatakan bahwa Jenderal Sigit hendak mempertahankan jabatannya.

”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Asep.

Adapun lima orang tersangka selain Jenderal Sigit terdiri atas Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin. Mereka dijadikan tersangka setelah penyidik bekerja sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November lalu.

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”Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar,” tegas Asep.

Oleh penyidik, para tersangka dijerat menggunakan Pasal 160 KUHP, Pasal 191 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 196 ayat (1) KUHP, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf c, Pasal 20 huruf d KUHP. Ancaman hukuman terberatnya adalah pidana mati.

”Adapun ancaman hukuman pada pasal dugaan tindak pidana makar tersebut adalah tindak pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” ujarnya.