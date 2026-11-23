JawaPos.com - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus tersebut. Sebanyak 4 tersangka berasal dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan 2 tersangka lain adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Senin malam (23/11). Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah melakukan serangkaian penyidikan. Mulai pemeriksaan saksi, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti.

”Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar,” kata Asep.

Keenam tersangka terdiri atas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin. Asep memastikan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan mendapatkan keterangan ahli secara sah.

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”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Asep.

Oleh penyidik, para tersangka dijerat menggunakan Pasal 160 KUHP, Pasal 191 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 196 ayat (1) KUHP, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf c, Pasal 20 huruf d KUHP. Ancaman hukuman terberatnya adalah pidana mati.

Pasal 191 KUHP berbunyi setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 193 ayat (1) mengatur tentang setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian Pasal 196 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.