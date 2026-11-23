JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Dari operasi yang berlangsung di wilayah Sumatera tersebut, polisi telah menangkap lima orang tersangka dan menyita barang bukti dengan nilai mencapai Rp 1,014 triliun.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (23/11), barang bukti yang diamankan terdiri atas sabu, ekstasi, dan ribuan cartridge mengandung etomidate. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian menyatakan bahwa, penyelidikan terhadap jaringan tersebut dilakukan sejak November 2026.

”Derasnya penyelundupan dalam hal barang ilegal ini ke wilayah Sumatra tidak terlepas dari beberapa tempat dan konsumsi untuk akhir tahun,” kata dia kepada awak media.

Dalam operasi tersebut, penyidik kepolisian menangkap dua orang berinisial RR. Belakangan diketahui bahwa RR adalah mantan pebalap road race bernama lengkap Rio Rahmadsyah. Selain itu, tersangka lain yang diamankan oleh polisi adalah RA. Peran kedua tersangka adalah kurir dalam peredaran gelap narkoba di Sumatera.

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Dari kedua tersangka, penyidik mengembangkan operasi hingga mengarah kepada AT yang berperan sebagai penerima sekaligus pencacah barang sebelum diedarkan kepada pemesan. Peran itu dilakukan oleh AT berdasar instruksi seorang pengendali berinisial A. Polisi kemudian kembali melakukan pengembangan sampai pada tersangka berinisial AN dan SBD.

”Tersangka yang berhasil diamankan dalam operasi gabungan adalah sebanyak lima orang,” kata Kristian.

Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan terdiri atas 378 bungkus sabu seberat total 378 kilogram, 200.252 butir ekstasi, dan 11.752 cartridge mengandung cairan etomidate. Seluruh barang bukti tersebut ditaksir berinisial lebih dari Rp 1 triliun atau tepatnya Rp1.014.347.252.000. Barang bukti lain yang juga diamankan polisi terdiri atas dua mobil dan delapan telepon genggam.