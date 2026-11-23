JawaPos.com - Meski sudah menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan ini, Mabes Polri belum mengungkap jadwal pasti pelaksanaan sidang dengan terduga pelanggar eks kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa saat ini tim pihaknya masih menyiapkan majelis KKEP untuk menyidangkan Sigit. Namun demikian, dia belum bisa menyebut jadwal pasti pelaksanaan sidang tersebut.

”Terkait jadwalnya, seperti minggu lalu kami sudah menyampaikan. Penyampaian kami adalah pekan depan atau minggu ini. Secara pasti sama-sama nanti kita menunggu untuk kepastian dari mulai tanggal, pelaksanaan harinya, dan siapa majelisnya,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, Trunoyudo memastikan bahwa instansinya mengikuti Peraturan Kepolisian (Parpol) Nomor 4 Tahun 2026. Termasuk aturan dalam Pasal 59. Yakni terkait dengan kehadiran terduga pelaku dalam persidangan. Meski ada opsi dilakukan secara dalam jaringan (daring), keputusannya ada ditangan majelis.

Baca Juga:MPR Tekankan Perubahan Jadwal Pemilihan Wapres untuk Jamin Kepastian Konstitusional

”Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau media elektronik atas persetujuan ketua KKEP, atas persetujuan ketua,” tegasnya.

Menurut jenderal bintang satu Polri itu, pihaknya akan tetap mengedepankan prinsip equality before the law. Apalagi, Polri sudah menggelar dua sidang etik terkait dengan kasus serupa. Yakni sidang dengan terduga pelanggar Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Berkaitan dengan kondisi tertentu, lanjut Trunoyudo, Irjen Pol Slamet Uliandi yang tengah dalam kondisi sakit bisa saja disidangkan dengan opsi yang tersedia dalam aturan tersebut. Mengingat yang bersangkutan masih harus menjalani prosedur medis.

”Kita lihat faktualnya, misalkan Saudara SU (Slamet Uliandi) dalam kondisi yang saat ini kesehatannya juga masih dalam penanganan medis, tentu membutuhkan suatu kepastian dalam mekanisme (sidang etik) ini,” ucap dia.

Prinsipnya, Polri berkomitmen menegakkan aturan terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Baik aturan yang menyangkut etik maupun pelanggaran hukum. Semua akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.