JawaPos.com - Tim hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, meyakinkan bahwa kliennya tak pernah menerima uang terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.

Hal itu disampaikan Mellisa kepada wartawan hari ini, Senin (23/11), menanggapi jadwal sidang pembacaan tuntutan terhadap Yaqut pada 30 November mendatang.

Ia berharap jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Mellisa menyebut, keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa belum menunjukkan adanya bukti yang menguatkan keterlibatan kliennya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Menurutnya, fakta persidangan justru memperlihatkan tidak adanya uang hasil praktik tersebut yang diterima Yaqut, baik pada 2023 maupun 2024.

"Seluruh keterangan saksi telah menjelaskan bahwa tidak ada uang serupiah pun yang mengalir kepada Yaqut. Bahkan, fakta ini sejalan dengan kesimpulan dalam laporan BPK," kata Mellisa kepada wartawan, Senin (23/11).

Pernyataan tersebut, lanjut Mellisa, juga sejalan dengan keterangan Yaqut saat menjalani pemeriksaan terakhir pada Jumat (20/11).

Ketika itu, adik mantan ketua Umum PBNU tersebut bersumpah tidak pernah menerima uang sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.

"Demi Allah saya tidak pernah menerima uang itu. Satu dolar pun atau kalau dihitung rupiah, satu rupiah pun saya tidak menerima itu," tegas Gus Yaqut.

Yaqut Tak Sesali Keputusan Kuota Haji Tambahan Sementara, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, pada Jumat (20/11) malam, Gus Yaqut menyatakan tidak menyesali keputusannya membagi dua kuota haji tambahan 2024.

Meski kebijakan tersebut kini membuatnya harus menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, ia menyebut keputusan kuota haji diambil atas dasar niat baik untuk melindungi keselamatan jemaah.

Yaqut menyatakan telah mengabdikan dirinya untuk melayani jamaah haji Indonesia sejak awal menjabat sebagai Menteri Agama.

Ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi, termasuk mempertaruhkan dirinya, demi memastikan masyarakat yang telah menabung selama puluhan tahun dapat menunaikan ibadah haji dengan aman.

Ia menekankan, kebijakan selama dirinya memimpin Kementerian Agama selalu berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia juga menyebut pelaksanaan administrasi kebijakan mengacu pada KMA Nomor 777 Tahun 2016.

Menurutnya, ada dua prinsip mendasar yang selalu ditekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, yakni kepatuhan terhadap aturan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran atas dua prinsip utama ini. Karena dua prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan dalam hal pelaksanaan ibadah haji," ucap Gus Yaqut.

Ia mengklaim, telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada jemaah.

Selain itu, dirinya juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai peringatan agar pegawai Kementerian Agama tidak melakukan kecurangan maupun penyimpangan dalam memberikan pelayanan.

Yaqut juga membantah pernah menerima laporan mengenai pemberian uang secara tidak sah ataupun persoalan pengaturan antrean keberangkatan haji.

"Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Saya malah baru tahu setelah hal ini ramai. Saya tidak pernah mendapatkan laporan apa pun mengenai penerimaan-penerimaan yang tidak sah," jelasnya.

Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023-2024 ini menyeret empat orang sebagai terdakwa.

Selain Yaqut, ada mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Jaksa KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024 menyebabkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar.

Angka kerugian negara itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2023–2024 di Kementerian Agama.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.