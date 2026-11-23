JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Mantan pejabat perempuan itu tersangkut dalam kasus korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya dan penerimaan gratifikasi selama periode 2021–2026.

Vonis yang dibacakan Hakim Ketua Rightmen Situmorang pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, itu lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut Fadia Arafiq dihukum selama lima tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama 80 hari.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa Fadia Arafiq terbukti bersalah melanggar melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

Pada dakwaan pertama, terdakwa Fadia memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya. PT RNB sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa.

Pada dakwaan kedua, jaksa menyatakan terdakwa Fadia terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD yang nilainya mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

Jumlah tersebut lebih rendah dibanding besaran gratifikasi berdasarkan hitungan penuntut umum yang mencapai Rp2,6 miliar.

Terhadap putusan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas terhadap putusan itu.

Kasus tersebut bermula saat Fadia Arafiq ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Maret 2026. Kemudian, pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan Tahun Anggaran 2023–2026.

KPK menduga Fadia Arafiq terlibat konflik kepentingan karena membuat perusahaan milik keluarganya, yakni PT Raja Nusantara Berjaya, memenangi sejumlah pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Fadia Arafiq dan keluarga disebut menerima Rp 19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut. Dengan rincian Rp 13,7 miliar murni dinikmati penyanyi lagu Cik Cik Bum Bum itu dan keluarganya, Rp 2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB sekaligus ART bernama Rul Bayatun dan Rp 3 miliar hasil penarikan tunai yang belum dibagikan.