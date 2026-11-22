JawaPos.com - Proses identifikasi korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, akan mengandalkan tes DNA. Hal ini dilakukan karena kondisi fisik korban sudah tidak dapat dikenali.

Nantinya, kata Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri akan mencocokkan sampel DNA keluarga dengan sampel dari bagian tubuh yang ditemukan.

Oleh karena itu, satu kantong jenazah kem

Proses identifikasi korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, akan mengandalkan tes DNA. Hal ini dilakukan karena kondisi fisik korban sudah tidak dapat dikenali.

Nantinya, kata Ka

ungkinan berisi lebih dari satu bagian tubuh karena posisi korban yang bertumpuk sehingga tim membutuhkan waktu untuk memilah dan mengidentifikasinya.

"Sudah tidak bisa dikenali secara fisik, oleh karena itu tadi disampaikan oleh tim DVI dari Mabes Polri satu-satunya cara adalah dengan melakukan DNA," katanya, dilansir dari Antara, Minggu (22/11).

Hingga saat ini, sebanyak tujuh kantong jenazah telah dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan bagian sumber daya manusia (HRD) perusahaan, terdapat sekitar 50 karyawan yang belum diketahui keberadaannya. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan informasi awal yang menyebut sekitar 30 karyawan.

Hendra menambahkan bahwa jumlah tersebut masih terus diperbarui dengan mempertimbangkan pergantian sif kerja serta kemungkinan adanya pekerja yang seharusnya sudah pulang tetapi masih berada di dalam pabrik. Pihak kepolisian juga menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban atas musibah tersebut.

Terkait penanganan di lokasi, keberadaan sumber energi di dalam pabrik membuat proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu cukup lama. Petugas harus memastikan api benar-benar padam dan suhu lokasi telah turun sebelum memasuki area untuk mengevakuasi korban.

"Kalau kita tiba-tiba masuk saat ini masih cukup berbahaya buat kita karena khawatir bangunan tersebut runtuh, karena bangunannya ada dua lantai," ujarnya.

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Untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan penerapan standar operasional prosedur (SOP), Polda Banten telah mengerahkan tim Inafis serta tim Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah proses pendinginan selesai dan lokasi dinyatakan aman.