JawaPos.com - Sebanyak 24 kantong jenazah korban kebakaran pabrik permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dievakuasi menuju RS Bhayangkara Polda Banten, Minggu (22/11).

Proses identifikasi kini mengandalkan pemeriksaan ilmiah karena kondisi jenazah tidak memungkinkan dikenali secara visual.

"Mengingat kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak dapat dikenali secara visual, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk pencocokan data DNA, sidik jari, serta metode identifikasi lainnya sesuai kondisi korban," ujar Kepala Bidang Disaster Victim Identification (DVI) Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) Pusdokkes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi, Minggu (22/11) .

Untuk mendukung jalannya identifikasi, posko antemortem atau pengumpulan data korban sebelum meninggal dunia dibuka di depan PT Fonusa Agung Mulia. Sementara itu, posko postmortem atau pemeriksaan data jenazah berada di RS Bhayangkara Polda Banten.

Keluarga dan kerabat karyawan yang belum diketahui keberadaannya diminta segera mendatangi posko antemortem. Kehadiran mereka diperlukan untuk menyerahkan informasi pendukung agar pencocokan data berjalan akurat.

"Tim DVI mengimbau keluarga maupun kerabat karyawan yang belum diketahui keberadaannya agar segera mendatangi posko antemortem untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk data pribadi korban, ciri-ciri fisik, riwayat medis, serta sampel DNA keluarga," terangnya.

Wahyu menyebut proses identifikasi tidak dapat berlangsung instan karena harus melalui sejumlah tahapan.

Tahapan tersebut mencakup evakuasi, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel DNA, hingga analisis dan pencocokan data.

Proses identifikasi diperkirakan bisa memakan waktu dua hingga tiga minggu, tergantung kondisi jenazah dan pemeriksaan DNA.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bekerja tanpa henti, agar korban dapat segera teridentifikasi dan dikembalikan kepada keluarganya," ungkapnya.

Awal Api Melahap Gudang dan Gedung Perkantoran Hingga kini, proses pemadaman, pendinginan, evakuasi korban, dan identifikasi masih berjalan.

Berdasarkan kronologi kebakaran pabrik permen di Cikande, api pertama kali muncul membakar gedung perkantoran dan gudang sejak Sabtu (21/11) sore.