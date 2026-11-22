JawaPos.com – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka peluang untuk menggelar persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid, mendapat dukungan dari kalangan pegiat antikorupsi.

Sinyal itu sebelumnya disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, pada Sabtu (21/11). Langkah Korps Adhyaksa tersebut dinilai menjadi bentuk keseriusan dalam menuntaskan perkara korupsi di sektor energi yang diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memastikan, pihaknya mendukung rencana Jampidsus Kuntadi untuk segera menggelar sidang terhadap Riza Chalid. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan perkara yang menjerat Riza Chalid.

"Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi," kata Boyamin kepada wartawan, Minggu (22/11).

Menurut Boyamin, penanganan perkara Riza Chalid membutuhkan langkah hukum yang tegas. Terlebih, keberadaan buronan tersebut hingga kini belum berhasil dipastikan oleh aparat penegak hukum.

Dia memandang, Riza Chalid sebagai sosok yang sulit dilacak. Bahkan, Riza disebut beberapa kali mengganti paspor dan pernah masuk ke Indonesia sebelum kembali menghilang.

"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," tegas Boyamin.

Karena itu, Boyamin meminta Kejagung tidak mengambil langkah setengah hati dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, tuntutan maksimal patut dipertimbangkan dengan melihat besarnya dugaan dampak tindak pidana serta status Riza yang masih buron.

"Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya, karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis," ucap Boyamin.

Aktivis antikorupsi itu menekankan, keberadaan tersangka yang belum tertangkap tidak semestinya membuat proses penegakan hukum terus tertunda. Rencana persidangan in absentia dipandang sebagai salah satu jalan agar perkara tersebut tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Boyamin turut mengapresiasi kerja sama Jaksa Agung dan Jampidsus dalam mengusut perkara korupsi berskala besar. Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan keseriusan Kejagung dalam membongkar dugaan penyimpangan di sektor energi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Meski demikian, Boyamin mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap Riza Chalid tidak cukup hanya berorientasi pada tuntutan pidana. Upaya pemulihan kerugian negara melalui penelusuran dan perampasan aset juga harus menjadi prioritas.

Dia mendorong Kejagung memaksimalkan instrumen hukum yang tersedia, termasuk ketentuan perampasan aset dan penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dapat ditelusuri, dibekukan, dan dirampas untuk kepentingan negara sesuai mekanisme hukum.

"UU kita sekarang bisa diterapkan jika dikaitkan dengan perampasan aset. Dengan UU perampasan aset yang baru berlaku itu bisa dimasukkan, yang sekarang dengan pencucian dan seluruh hartanya dibekukan," jelas Boyamin.

Kejagung Kaji Persidangan In Absentia Tersangka Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan langkah hukum maksimal terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid. Salah satu opsi yang dikaji adalah mengajukan tuntutan hukuman mati apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi.

Selain itu, Kejagung juga membuka kemungkinan menggelar persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, mengingat Riza Chalid hingga kini masih berstatus buronan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, rencana penerapan tuntutan maksimal tersebut sedang dibahas secara serius oleh tim jaksa penuntut umum (JPU). Kajian itu dilakukan berdasarkan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun. Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati," ucap Kuntadi di sela-sela kunjungannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).

Kuntadi menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan jaksa dalam mengkaji kemungkinan penjatuhan hukuman maksimal tersebut. Salah satunya berkaitan dengan besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.

Menurut dia, dugaan tindak pidana korupsi itu juga berkaitan dengan sektor strategis, yakni pengelolaan bahan bakar minyak (BBM). Sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Karena itu, Kejagung menilai perkara yang menjerat Riza Chalid memiliki dimensi dampak yang sangat luas. Tidak hanya menyangkut potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh sektor energi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.