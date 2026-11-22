JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya membenarkan Rien Wartia Trigina (RWT) yang akrab disapa Erin ditetapkan tersangka.

Mantan istri Andre Taulany itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Minggu (22/11).

Budi menjelaskan, RWT telah memenuhi panggilan penyidik Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (20/11) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi penasihat hukum.

Saat ini, lanjut Budi, penyidik masih melanjutkan proses pemberkasan perkara tersebut sebelum nantinya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Meski telah berstatus tersangka, kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap RWT. Melalui penasihat hukumnya, tersangka saat ini tengah menempuh upaya keadilan restoratif (restorative justice).

Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan istri pesohor Andre Taulany, Rien Wartia Trigina, atau yang akrab disapa Erin kepada seorang asisten rumah tangga (ART) di wilayah Bintaro.

“Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, seorang perempuan berinisial H, yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi di Jakarta, Rabu (29/4).

Joko mengatakan laporan tersebut dibuat oleh seorang perempuan berinisial H pada Selasa (28/4) dan penganiayaan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan.

Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026.