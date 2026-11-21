JawaPos.com - Polda Metro Jaya buka suara terkait dengan penangkapan pegiat media sosial (medsos) Cakra Adi Negara (CAN). Aparat kepolisian memastikan penanganan kasus tersebut tidak terkait dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut dimulai dari laporan polisi atas nama pelapor Dani Eko Wiyono. Dani melaporkan CAN atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik.

Laporan tersebut diterima oleh Polda Metro Jaya pada 3 November lalu. Sementara materi yang dilaporkan adalah unggahan pada akun Facebook CAN pada 21 Oktober lalu. Dalam unggahan itu, terlapor disebut memuat narasi yang mengaitkan Dani dengan persoalan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

”Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik, terhadap sosok Pak Sufmi Dasco,” terang Budi kepada awak media pada Sabtu (21/11).

Setelah menerima laporan dari Dani, penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Oleh polisi, CAN diamankan pada Jumat dini hari (20/11) sekitar pukul 02.20 WIB.

CAN kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, CAN mengakui bahwa dirinya merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Dari tangan terlapor, polisi menyita dua unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kombes Budi menyampaikan bahwa meski sudah diamankan dan diperiksa oleh polisi, CAN tidak ditahan. Dia sudah dipulangkan dan hanya kena wajib lapor secara berkala. CAN dibolehkan pulang pada Sabtu dini hari (21/11) sekitar pukul 02.10 WIB.

Polda Metro Jaya memastikan bahwa proses hukum dalam kasus tersebut masih berjalan. Penyidik akan mendalami substansi laporan, fakta-fakta yang ditemukan, serta unsur pembuktian dalam kasus itu. Tentu saja dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.