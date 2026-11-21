JawaPos.com - Bareskrim Polri mengungkap hasil penggeledahan beberapa lokasi di Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Tangerang, Banten. Dalam upaya paksa yang berlangsung mulai Kamis malam (19/11) sampai Jumat (20/11) tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan makar.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung di lima lokasi berbeda. Sebanyak empat lokasi berada di Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Tangerang.

”Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar,” kata dia pada Sabtu (21/11).

Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik. Menurut Susatyo, salah satu rumah yang digeledah di Bogor dijadikan sebagai posko untuk melakukan tindakan makar.

”Di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” jelasnya.

Dari rumah tersebut polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar. Susatyo menyebut, temuan itu bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan oleh polisi dalam penyidikan kasus tersebut.

”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” tegasnya.

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Jenderal bintang satu Polri itu menyebut, sejauh ini sudah ada empat posko yang diduga saling terkait dengan tindak pidana makar tersebut. Kasus itu ditangani oleh Polri setelah melakukan pengembangan atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh beberapa jenderal polisi aktif.

”Penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang, kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” ucap Susatyo.

Selain dokumen dan spanduk yang diamankan dari rumah di Bogor, Bareskrim Polri juga mengamankan perangkat elektronik dari lokasi lain. Menurut Susatyo, perangkat elektronik tersebut kini sudah disita oleh polisi. Seluruhnya dikumpulkan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang-benderang.

”Untuk perangkat elektronik ada di tempat lain yang kami lakukan penyitaan, tetapi bukti-bukti dokumen kami temukan di tempat ini dan akan kami lengkapi pada saat nanti kami melaksanakan ekspos dengan pihak Kejaksaan,” beber dia.