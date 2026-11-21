JawaPos.com - Rangkaian penyidikan kasus dugaan makar terus berjalan. Penyidik kini tengah melengkapi bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Termasuk diantaranya dengan memeriksa tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka tersebut terdiri atas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi. Keterangan mereka dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap kasus dugaan makar.

”Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro pada Sabtu (21/11).

Sejak laporan polisi kasus dugaan makar terbit pada 11 November lalu, Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi. Para saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan makar juga berkelindan dengan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal yang lebih dulu ditangani.

”Jadi, semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi. Juga saksi-saksi lain yang potensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya, untuk menjadi tersangka,” ucap Susatyo.

Terbaru, penyidik telah menggeledah beberapa lokasi di Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Tangerang, Banten. Dalam upaya paksa yang berlangsung mulai Kamis malam (19/11) sampai Jumat (20/11) tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan makar.

Susatyo menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung di lima lokasi berbeda. Sebanyak empat lokasi berada di Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Tangerang. Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik.

”Di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” jelasnya.

Dari rumah tersebut polisi mengamankan beberapa dokumen, spanduk, dan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan makar. Susatyo menyebut, temuan itu bersesuaian dengan salah satu pasal yang digunakan oleh polisi dalam penyidikan kasus tersebut.

”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” tegasnya.

Jenderal bintang satu Polri itu menyebut, sejauh ini sudah ada empat posko yang diduga saling terkait dengan tindak pidana makar tersebut. Kasus itu ditangani oleh Polri setelah melakukan pengembangan atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh beberapa jenderal polisi aktif.

”Penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang, kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” ucap Susatyo.

Selain dokumen dan spanduk yang diamankan dari rumah di Bogor, Bareskrim Polri juga mengamankan perangkat elektronik dari lokasi lain. Menurut Susatyo, perangkat elektronik tersebut kini sudah disita oleh polisi. Seluruhnya dikumpulkan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang-benderang.