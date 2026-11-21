JawaPos.com - Meski eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) AKBP Roby Saputra sudah diputus melanggar etik dan mendapat sanksi penempatan khusus (patsus), penasihat hukum menuntut agar perwira menengah (pamen) Polri itu menyampaikan permohonan maaf sebagaimana putusan etik.

Menurut Albert Sinay selaku penasihat hukum korban berinisial C, Roby belum menjalankan putusan etik tersebut. Yakni meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada institusi Polri serta pihak yang dirugikan. Karena itu, Albert mengirimkan surat kepada kapolri dan kapolda metro Jaya.

Pengacara dari Kantor Celebes Legal Center menyampaikan bahwa kliennya masih mempertanyakan realisasi permintaan maaf secara tertulis dari AKBP Roby Heri Saputra selaku pelanggar etik. Sebab, sudah dua bulan pasca putusan, permintaan maaf tertulis tersebut belum juga diterbitkan.

Albert menyebut, pihaknya sudah bertanya secara langsung kepada Bidang Propam Polda Metro Jaya pada Kamis pekan lalu (15/11). Namun, saat itu mereka belum memperoleh informasi mengenai permintaan maaf tertulis yang dibuat oleh Roby untuk kliennya.

”Kalau permintaan maaf hanya disampaikan secara lisan, berarti tidak ada bukti konkret yang menyatakan pelanggar telah melaksanakan putusan kode etiknya,” terang dia.

Karena itu, pihaknya mengirimkan surat resmi kepada kapolri dan kapolda untuk meminta kejelasan mengenai permintaan maaf tertulis dari Roby. Selain permintaan maaf, Albert menyampaikan bahwa surat tersebut juga mempertanyakan status jabatan Roby setelah putusan kode etik dijatuhkan.

”Dari informasi yang kami dapat, maka diketahui jabatan pelanggar saat ini adalah Subbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Sebagai penasihat hukum korban, Albert berharap Polda Metro Jaya dapat memberikan penjelasan terkait jabatan baru untuk Roby. Mengingat dalam pemberitaan media massa, Roby sempat disebut dipindahkan ke Yanma Polda Metro Jaya sebagai pamen.