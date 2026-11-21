JawaPos.com - Proses hukum kasus dugaan makar terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo terus bergulir.

Bareskrim Polri sudah mengungkap konstruksi pasal yang digunakan oleh penyidik dalam pengusutan kasus tersebut. Yakni Pasal 191, Pasal 193, Pasal 196, Pasal 20, serta Pasal 160 KUHP.

Polri mengusut dugaan makar usai mendalami kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11).

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi, terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.

Saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Semua perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.

Berawal dari Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa dugaan makar ditemukan setelah lebih kurang dua pekan penyidik menangani kasus dugaan penyadapan yang menyeret beberapa nama besar kepolisian sebagai tersangka.

Yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

”Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh bapak kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan siber, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” terang Asep.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa laporan polisi kasus dugaan makar terbit pada 11 November lalu.

Sejak saat itu, penyidik langsung bekerja melakukan penyelidikan hingga kasus naik ke tahap penyidikan.

”Secara maraton selama satu minggu ini penyidik tindak pidana umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” ucap Susatyo pada Jumat (20/11).

Pasal Berlapis dalam Penyidikan Dugaan Makar Sebagai bagian dari prosedur penyidikan, Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan makar kepada pihak kejaksaan.

Dilihat dari laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, dalam SPDP tersebut dituliskan nama Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.

SPDP itu teregister dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tertanggal 11 November 2026. Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam kasus tersebut adalah Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 20 huruf c, Pasal 20 huruf d KUHP.

Pasal 191 KUHP berbunyi, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan/atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan/atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 193 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kemudian Pasal 196 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.

Pasal lain yang juga masuk dalam konstruksi penanganan kasus dugaan makar itu adalah Pasal 20 huruf a sampai huruf d.

Yakni melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan turut serta melakukan tindak pidana.

Serta menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu; menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; melakukan kekerasan; menggunakan ancaman kekerasan; melakukan penyesatan; atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Selain itu, Susatyo mengungkapkan bahwa untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan makar yang terkait dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penyidik juga menggunakan Pasal 160 KUHP.