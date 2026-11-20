JawaPos.com - Polda Metro Jaya buka suara terkait dengan video viral penangkapan seorang pria tengah malam. Belakangan diketahui bahwa pria tersebut bernama Cakra Abdi Negara (CAN). Polisi menyebut CAN diamankan atas laporan polisi pada 3 November lalu.

Pelapor adalah Dani Eko Wiyono dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Laporan tersebut diungkap oleh pemilik akun Facebook Botok Pati atau yang lebih dikenal Mas Botok. Melalui media sosial (medsos) miliknya, Botok mengunggah Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Polda Metro Jaya.

”Cakra Adi Negara dilaporkan Om Dani tanggal 3 November, terkait fitnah di medsos FB bahwa AMPB menerima uang dari Dasco sebesar 500 juta yang dititipkan lewat Dani,” tulis Botok dalam unggahannya dikutip pada Jumat (20/11).

Saat ditanyai oleh awak media mengenai video viral tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa CAN memang sudah diamankan oleh petugas dari Direktorat Reserse Siber. Budi menyatakan bahwa sampai hari ini, CAN masih menjalani pemeriksaan intensif.

”Info awal membenarkan bahwa ada satu orang diamankan dengan inisial CAN. Saat ini masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber,” ucap Budi.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu pun membenarkan bahwa CAN diamankan oleh petugas atas dasar laporan polisi pada 3 November lalu. Dalam laporan tersebut, Dani sebagai pelapor menggunakan Pasal 433 dan 434 KUHP.

”Sudah ada laporan polisi di tanggal 3 November terhadap terlapor inisial CAN,” imbuhnya.