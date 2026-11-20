JawaPos.com - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap temuan baru dari rangkaian penggeledahan dalam kasus dugaan makar. Menurut Condro, bukan hanya rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso, rumah Kombes Pol Iman Imanuddin di Bogor, Jawa Barat (Jabar), juga diduga menjadi posko makar.

Dia menyatakan bahwa jajarannya melakukan penggeledahan di lima rumah di wilayah Bogor.

”Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM (Kombes Iman),” kata dia Jumat (20/11).

Selain lima rumah di Bogor, penggeledahan juga dilakukan di satu lokasi di wilayah Tangerang, Banten. Susatyo menyebut, penggeledahan sudah dilakukan sejak Kamis malam (19/11). Sampai hari ini penggeledahan tersebut masih terus dilakukan.

”Tim Penyidik Direktorat Tipidum (Bareskrim Polri) terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor dan lokasi di Curug, Tangerang,” ujarnya.

Namun demikian, Susatyo belum bisa membuka secara terperinci hasil penggeledahan yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Nantinya hasil penggeledahan itu akan disampaikan kepada publik secara terbuka setelah seluruh rangkaian penyidikan selesai.

”Kegiatan (penggeledahan) saat ini masih berlangsung, untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menunda ekspose kasus dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Susatyo mengungkapkan bahwa penundaan dilakukan lantaran penyidik tengah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

”Saat ini tim penyidik tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah bogor dan tangerang,” kata dia.

Expose tersebut rencananya berlangsung usai Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Kamis kemarin. Dalam gelar perkara tersebut Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo.



Dalam penanganan kasus dugaan makar, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.