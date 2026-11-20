JawaPos.com - Upaya paksa penggeledahan di Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Tangerang, Banten oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait dengan Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penggeledahan sudah dilakukan sejak Kamis malam (19/11). Total sebanyak lima rumah digeledah oleh tim penyidik Dittipidum Bareskrim Polri di Bogor.

”Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum (Bareskrim Polri) terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor dan lokasi di Curug, Tangerang,” kata dia kepada awak media.

Salah satu rumah yang berada di Bogor terindikasi sebagai posko yang digunakan oleh Kombes Pol IM dalam kasus tersebut. Namun demikian, Susatyo belum bisa membuka secara terperinci hasil penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di lokasi tersebut.

”Kegiatan (penggeledahan) saat ini masih berlangsung, untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” imbuhnya.

Batal Ekspose Bersama JPU di Kejagung Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menunda ekspose kasus dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini (20/11). Susatyo mengungkapkan bahwa penundaan dilakukan lantaran penyidik tengah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

”Saat ini tim penyidik tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah bogor dan tangerang,” kata dia.

Ekpose tersebut rencananya berlangsung usai Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Kamis kemarin (19/11). Dalam gelar perkara tersebut Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata saat dihubungi awak media.

Penyidikan Kasus Dugaan Makar Sesuai KUHP dan KUHAP Susatyo menekankan bahwa Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus dugaan makar, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.