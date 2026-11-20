JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pengusutan kasus tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

Lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang pihak swasta, yakni Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan dan Andaya Swastanta. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/11).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik terhadap kedua saksi tersebut. Lembaga antirasuah akan membeberkannya setelah pemeriksaan keduanya rampung dilakukan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua tersangka dalam kasus ini merupakan Direktur LPEI.

Pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun. Pemberian kredit terhadap PT Petro Energy itu terjadi pada 2015 sebesar USD 60 juta atau senilai Rp 900 miliar.