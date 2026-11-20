JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Kali ini, penyidik mendalami mekanisme pembagian atau plotting anggaran DSP kepada sejumlah pihak swasta, termasuk dugaan konflik kepentingan hingga kick back dari pihak swasta yang mendapatkan proyek.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Rustian difokuskan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran DSP. Sebab, Rustian memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

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Budi menjelaskan, penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan instansi melakukan penunjukan langsung tanpa melalui tahapan lelang sebagaimana pengadaan pada umumnya.

Namun, kewenangan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus dipatuhi.

"Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat- syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung," ucap Budi.

Karena itu, lembaga antirasuah menegaskan perlu mendalami mekanisme penunjukan langsung itu diterapkan, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan perusahaan penerima proyek.

Bahkan, KPK menduga adanya keuntungan tertentu yang mengalir dari proses pengadaan tersebut.

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Keuntungan itu diduga berkaitan dugaan pemberian kickback kepada pihak-pihak tertentu setelah perusahaan swasta memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung.

"Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya," jelas Budi.

Menurut Budi, seluruh proses tersebut didalami penyidik melalui keterangan Rustian sebagai KPA.

Terlebih, pelaksanaan pengadaan melalui penunjukan langsung di lingkungan BNPB tidak lagi menggunakan kelompok kerja (Pokja) seperti mekanisme pengadaan pada umumnya.

"Itu semuanya didalami pengetahuan dari Saudara RUS selaku KPA. Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," pungkasnya.

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Pemeriksaan pada Kamis (19/11) ini menjadi kali kedua Rustian dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam perkara tersebut.

Ia diperiksa bersama seorang saksi lainnya, yakni Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang.

Sebelumnya, Rustian telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam pada Selasa (27/10).

Dalam pemeriksaan itu, penyidik menggali informasi mengenai status kepegawaian dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi DSP BNPB.

Kedua tersangka tersebut adalah Bima Setiawan (BMS), yang merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga yang diketahui bekerja sebagai tenaga ahli.

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Dalam kesempatan itu, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Dokumen tersebut disita dari dua tas dan satu kantong plastik berukuran besar yang dibawa Rustian ketika memenuhi panggilan pemeriksaan.

Bahkan, Rustian juga sempat masuk dalam rangkaian pihak yang diamankan KPK saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.

Namun, setelah menjalani pemeriksaan intensif, Rustian akhirnya dipulangkan oleh penyidik.

KPK Tetapkan 5 Orang sebagai Tersangka Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan DSP di lingkungan BNPB.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. tersangka pertama adalah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB.

Kemudian Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, juga Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prastiawan selaku pihak swasta.

Penyidikan ini berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dalam rentang 2022-2026.

KPK menduga anggaran yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai peruntukannya dan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.