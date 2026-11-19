JawaPos.com - Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap langkah yang dilakukan dalam gelar perkara kasus dugaan makar hari ini (19/11). Penyidik bersama unsur internal dan eksternal akan menganalisa tiga aspek penting terkait pembuktian nanti.

Pertama, perbuatan permufakatan. Kedua, persiapan. Ketiga, perbuatan permulaan. Seluruhnya harus dapat dibuktikan oleh penyidik. Untuk itu, gelar perkara dilaksanakan. Sehingga para pihak yang melakukan penyidikan bisa menguatkan fakta-fakta yang sudah ditemukan selama penyidikan berjalan.

”Bahwa dalam pembuktian tindak pidana makar ada tiga hal yang harus kami laksanakan analisa. Yaitu perbuatan permufakatan, kemudian persiapan, dan yang ketiga adalah perbuatan permulaan. Ini harus kami buktikan,” tegas Susatyo.

Setelah gelar perkara hari ini, besok (20/11) polisi akan melakukan ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengkonstruksi seluruh rangkaian dalam dugaan makar tersebut. Setelah itu, dia memastikan hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik.

”Kami rencanakan besok, kami akan memberikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait perkembangan kasus makar ini,” imbuhnya.

Sejauh ini, jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa semua fakta-fakta yang ditemukan telah menunjukkan tindakan makar terjadi. Fakta-fakta itu berasal dari temuan dalam penyidikan maupun keterangan yang diperoleh polisi setelah memeriksa puluhan saksi.

”Selama satu minggu ini kami penyidik berusaha untuk membuktikan bahwa fakta-fakta yang ditemukan itu semuanya memang mengarah ada tindak pemakaran,” ucap Susatyo.

”Hari ini kami melaksanakan gelar, memastikan semua fakta-fakta, temuan-temuan, juga nanti ada saksi ahli yang juga hadir, dan dikonstruksikan terkait dengan tindak pidana makar dalam golongan kejahatan terhadap negara,” lanjutnya.

Lantas apakah polisi juga sudah mendapati fakta yang mengarah kepada tersangka dalam kasus dugaan makar tersebut? Susatyo menyatakan bahwa secara terperinci hasil penyidikan Polri atas dugaan makar akan disampaikan dalam konferensi pers setelah ekspose bersama JPU.