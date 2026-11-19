JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar hari ini (19/11). Salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa penanganan kasus tersebut dilaksanakan secara profesional.

”Karena (dugaan makar) ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro pada Kamis (19/11).

Untuk itu, dalam gelar perkara tersebut Bareskrim Polri melibatkan pihak internal dan eksternal. Termasuk diantaranya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada subjektivitas dalam penanganan kasus tersebut.

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”Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi, sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” jelasnya.

Gelar perkara merupakan bagian dari proses hukum yang perlu dilakukan. Setelah itu, Bareskrim Polri akan melaksanakan ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) besok (20/11). Tahap demi tahap itu menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai ketentuan.

”Karena sejak laporan polisi terbit, sudah kami kirimkan SPDP (kepada jaksa). Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani (kasus dugaan makar). Sehingga dari awal perkara ini, akan terus berkoordinasi juga (antara penyidik dengan jaksa), agar semua menjadi terang-benderang,” bebernya.

Dalam SPDP yang telah disampaikan kepada JPU, penyidik kepolisian menggunakan beberapa pasal. Mulai Pasal 191 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 196 juncto Pasal 160 KUHP, dan Pasal 20 KUHP sebagai unsur penyertaan dugaan tindakan makar yang tengah disidik.

”Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” tegas Susatyo.