JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sudah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar. Termasuk diantaranya mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lain yang sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penyidikan kasus tersebut dilakukan sejak laporan polisi terbit pada 11 November lalu. Proses hukum dilakukan secara maraton lantaran kasus tersebut menjadi atensi publik dan dinilai sangat penting untuk segera diungkap.

”Secara maraton selama satu minggu ini penyidik (Direktorat) Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis (19/11).

Susatyo menyatakan bahwa puluhan saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan makar juga berkelindan dengan tersangka kasus dugaan penyadapan. Selain Jenderal Sigit, polisi sudah memeriksa Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi. Mereka diperiksa sebagai saksi atas dugaan makar yang disidik oleh Bareskrim Polri.

”Jadi, semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi. Juga saksi-saksi lain yang potensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya, untuk menjadi tersangka,” ucap Susatyo.

Sesuai dengan rencana, hari ini Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar. Dalam gelar perkara tersebut, Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata saat dihubungi awak media.

Susatyo menekankan bahwa Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.