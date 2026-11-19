JawaPos.com - Bukan hanya rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), polisi melakukan rangkaian penggeledahan dalam kasus dugaan makar berlangsung hingga dini hari tadi (19/11). Beberapa titik didatangi oleh penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa jajarannya melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus dugaan makar.

”(Penyidik) juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya,” kata Susatyo kepada awak media.

Jenderal bintang satu Polri itu mengakui bahwa pembuktian atas dugaan tindak kejahatan terhadap keamanan negara (kamneg), khususnya tindak pidana makar, tidak mudah. Sebab, polisi wajib memastikan seluruh peristiwa yang berujung pada tindakan makar dapat dibuktikan.

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”Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” imbuhnya.

Susatyo memang belum merinci barang bukti yang sudah diamankan dari rangkaian penggeledahan oleh penyidik. Namun, dia memastikan bahwa upaya paksa tersebut tidak hanya dilakukan di rumah Eko di Cipete yang diduga menjadi salah satu posko makar.

”Tidak hanya posko di Cipete (yang digeledah), sampai dengan dini hari tadi kami juga telah menggeledah beberapa tempat lainnya untuk menemukan barang bukti, alat bukti, dan sebagainya agar mendapatkan gambaran jelas bagaimana permulaan perbuatan itu dilakukan oleh para tersangka,” ujarnya.