JawaPos.com - Setelah melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar hari ini (19/11), Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan ekspose bersama di Kejaksaan Agung besok (20/11).

Rencana tersebut diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi oleh awak media.

”Rencana Jumat (besok) kami laksanakan ekspos di Kejagung,” kata Brigjen Sustayo.

Khusus hari ini, Bareskrim Polri menghadirkan beberapa pihak dalam gelar perkara kasus yang melibatkan Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain internal kepolisian, pihak eksternal juga dilibatkan untuk membahas sejumlah langkah yang sudah dan akan dilakukan.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ucap Susatyo.

Jenderal bintang satu Polri tersebut memastikan, Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

”Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.

”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata Susatyo.