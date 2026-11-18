JawaPos.com - Tim gabungan Jatanras dan Resmob Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pria bersimbah darah di kawasan Dukuh Atas, dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (18/11).

Kanit Reskrim Polsek Menteng AKP Valeriij membenarkan penangkapan tersebut dan memastikan pelaku telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif.

"Sudah ditangkap di Jatanras gabung Resmob Polda ya, ada di Polda itu," ujar Valeriij.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, turut mengonfirmasi pengamanan terduga pelaku pembacokan tersebut.

Namun, pihak kepolisian belum dapat membeberkan detail identitas, motif, maupun kronologi penangkapan karena pemeriksaan masih berjalan.

"Sudah, sudah kita amankan. Tapi untuk lengkapnya nanti ya," kata Abdul.

Kasus ini bermula dari penemuan dua pria tergeletak dengan tubuh penuh luka tusuk di kawasan Dukuh Atas, dekat Stasiun Sudirman, pada Rabu (18/11) dini hari sekitar pukul 00.42 WIB.

Insiden berdarah tersebut mengakibatkan satu orang tewas di tempat dan satu korban lainnya mengalami luka berat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, mengonfirmasi penemuan dua korban laki-laki yang diduga menjadi sasaran penganiayaan atau pembunuhan bersenjata tajam.

"Betul, ada. Kejadian sekitar pukul 00.42 WIB. Nah, sampai saat ini modusnya masih dalam penyelidikan, ya," kata Akhmadi.