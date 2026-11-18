JawaPos.com - Jaksa Penutut Umum (JPU) menutut Bangun Paulus Tudungta dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan pemerasan dan pengancaman itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu malam (18/11).

Menurut Jaksa Andri Saputra, Bangun Paulus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan kedua. Yakni Pasal 483 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Pasal tersebut terkait dengan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian maupun seluruhnya milik orang itu sendiri atau orang lain.

”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,” ucap Andri di hadapan majelis hakim.

Dalam tuntutannya Andri hanya menggunakan dakwaan kedua. Sementara dakwaan kesatu terkait dengan pemerasan dinilai tidak perlu lagi dibuktikan. Dakwaan itu merujuk Pasal 482 Ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara.

”Intinya tuntutan kami, penuntut umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Jadi, kan dakwaan itu ada dua, pasal 482 dan 483. Kalau 482 itu pemerasan yang dengan kekerasan. Kalau yang 483 itu ancaman kalau tidak menyerahkan uang akan dilaporkan ke polisi,” beber Andri ditemui usai sidang.

Kepada awak media, Andri menyatakan bahwa dalam fakta persidangan keterangan terjadinya pemerasan tidak didukung bukti-bukti lain di luar keterangan saksi korban. Sebab, saksi-saksi lain menyatakan tidak terjadi pemerasan. Sehingga dia hanya menggunakan dakwaan kedua.

”Tapi, artinya bukan keterangan korban bohong ya, bukan berarti bohong keterangannya. Bisa saja benar. Tapi, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terbukti terjadi kekerasan itu, karena kalau bicara hukum kan bicara pembuktian,” jelasnya.



Melalui tuntutan tersebut, Andri juga mengungkap hal yang memberatkan terdakwa. Yakni perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban. Sementara hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dihukum.