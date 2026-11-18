JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap peredaran narkoba di Madura, Surabaya, dan Kalimantan. Barang haram tersebut dikendalikan oleh jaringan internasional yang menyamarkan uang hasil tindak kejahatan melalui bisnis narkoba.

Berdasar keterangan pers pada Rabu malam (18/11), bandar yang bergerak di balik jaringan itu bernama Muzammil alias Semil. Dari bisnis gelapnya, Polri mendapati perputaran uang mencapai Rp 2,4 triliun. Uang sebanyak itu kemudian disamarkan lewat bisnis besi.

Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian perusahaan yang digunakan oleh Muzammil adalah CV AJ. Alamat perusahaan jual beli besi itu di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Belakangan perusahaan tersebut terdeteksi bergerak dengan uang hasil penjualan narkoba.

”Laporan hasil analisa PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018-2024 adalah sebesar Rp 2,9 triliun,” kata Kristian kepada awak media.

Pada rekening bank perusahaan tersebut, Kristian menyatakan bahwa ada uang hasil penjualan narkoba yang turut masuk. Semua berasal dari Muzammil. Dia mengendalikan peredaran narkoba di Madura, Surabaya, Kalimantan, dan terhubung dengan jaringan internasional di Malaysia.

Sebelum ditangkap oleh Bareskrim Polri, Muzammil adalah buronan. Dia kemudian diringkus oleh petugas gabungan dari Polda Jawa Timur (Jatim), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, dan personel Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penangkapan tersebut diawali lewat FA alias F dan J alias E yang diringkus oleh polisi pada 6 November lalu. Keduanya bertugas berbeda. FA diandalkan sebagai koordinator keuangan. Sementara J sebagai koordinator gudang. Keduanya bergerak di bawah kendali Muzammil sebagai bandar.

Tiga hari berselang, pada 9 November 2026, polisi menangkap seseorang berinisial MS yang berperan menampung dan menyamarkan uang hasil tindak kejahatan peredaran gelap narkoba jaringan Muzammil. Dia menyamarkan uang tersebut melalui CV AJ di Tangerang.



”11 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka M alias S (Muzammil) di Bangkalan, Madura,” kata Kristian.

Setelah ditelusuri, Muzammil mendapatkan narkoba jenis sabu dari Warga Negara Asing (WNA) India berinisial G. WNA tersebut kini berada di Malaysia. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik kepolisian mengamankan 5.244 butir ekstasi, senjata api, dan sejumlah barang bukti terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Total nilai aset yang berhasil disita jaringan tersangka M alias S tersebut sejumlah Rp 150 miliar,” imbuhnya.

Kini para tersangka dijerat menggunakan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 612 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Mereka terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.