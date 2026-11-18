Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa gelar perkara dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Termasuk di antaranya penggeledahan rumah Eko yang diduga dijadikan posko terkait kasus makar. ”Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” ucap Susatyo pada Rabu (18/11). Jenderal bintang satu Polri itu mengakui bahwa dalam sidang besok bakal dihadirkan ahli untuk merangkai konstruksi kasus dugaan makar. Tujuannya agar kasus yang tengah ditangani oleh Polri dan menjadi atensi publik semakin terang-benderang. ”Kami akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya (gelar perkara) nanti akan kami sampaikan,” ucap dia. Baca Juga: Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Santoso, Diduga jadi Posko Makar Namun demikian, Susatyo belum bersedia bicara terlalu banyak. Termasuk berkaitan dengan hasil penggeledahan di rumah Eko yang berada di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia hanya menyatakan ada beberapa posko yang sudah digeledah oleh polisi. ”Ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada presscon (konferensi pers). Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” bebernya. Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jaksel, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut. ”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata Susatyo.

Penggeledahan berlangsung bersamaan dengan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan Eko sebagai terduga pelanggar. Dalam sidang tersebut, Eko dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Jenderal bintang dua itu terbukti melanggar etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin. Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Irjen Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yang juga diputus dalam sidang tersebut.

”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Eko menjalani persidangan selama lebih kurang sembilan jam. Sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo tersebut, Eko terbukti telah melakukan pelanggaran etik.