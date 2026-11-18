Usai Geledah Rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Besok Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa gelar perkara dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata Susatyo.
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Penggeledahan berlangsung bersamaan dengan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan Eko sebagai terduga pelanggar. Dalam sidang tersebut, Eko dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Jenderal bintang dua itu terbukti melanggar etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin. Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Irjen Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yang juga diputus dalam sidang tersebut.
”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Eko menjalani persidangan selama lebih kurang sembilan jam. Sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo tersebut, Eko terbukti telah melakukan pelanggaran etik.
”Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding,” ucap Trunoyudo.
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