JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah angkat bicara soal kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyayangkan, aktivitas penyadapan ilegal itu dilakukan oleh mantan petinggi Korps Bhayangkara.

"Nah, itu kan kita hanya lihat di TV ya kalau dalam berita kan. Ya, apakah Polri yang baru sudah menyampaikan bahwa kejaksaan salah satu yang disadap. Iya, kan? Nah, itu yang kita sayangkan," kata Febrie di sela-sela menjalani sidang dugaan pemerasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

"Kita sayangkan sekali, kalau seandainya memang kita saling bahu-membahu untuk ya membereskan negara ini menjadi agar lebih baik, tentu lebih baik," sambungnya.

Febrie menduga, aksi penyadapan terhadap dirinya telah terjadi sejak 2024 lalu.

Ia menyinggung peristiwa di Cipete, saat tim pengamanannya menangkap seorang angggota Datasemen Khusus (Densus) saat Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melaksanakan tugas.

"Ya, kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu," ucapnya.

Febrie pun menyinggung soal temuan barang bukti emas dan aset rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Karena itu, ia meminta publik untuk mengawal proses hukum yang menjeratnya.

"Apa kaitannya ke saya? Nanti kan pasti akan terbuka semua di sini. Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak," tuturnya.

Meski demikian, Febrie tidak mengetahui secara pasti apakah dirinya termasuk salah satu pihak yang menjadi aksi sasaran penyadapan Listyo Sigit Prabowo.

"Saya tidak bisa jawab. Kalian tanya ke sana saja. Ya," jelasnya.

Febrie menekankan, penegak hukum seharusnya saling bahu-membahu untuk memperbaiki negara. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Kapolri baru dapat memperbaiki kinerja antarlembaga penegak hukum.