JawaPos.com - Pendakwah sekaligus aktivis muslim, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), menghadiri persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

Bachtiar Nasir mengaku kehadirannya bertujuan untuk mengikuti secara langsung jalannya persidangan dugaan korupsi kuota haji. Dia mengaku ingin mengetahui secara langsung fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan tersebut.

"Akhirnya hari ini saya ingin hadir melihat langsung setelah selama ini dari TV dan ingin melihat fakta persidangannya. Bagi saya bahwa kebenaran itu satu hari akan tampak, kebatilan juga akan tampak," kata Bachtiar Nasir ditemui di PN Jakpus.

Mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai, fakta-fakta yang muncul selama persidangan harus dicermati secara utuh. Sebab, hingga dirinya mengikuti jalannya sidang, dia mengaku belum menemukan fakta yang secara langsung menunjukkan keterlibatan Gus Yaqut dalam perkara tersebut.

"Nah, persidangan sedang berjalan dan saya belum melihat fakta persidangan yang mengarah langsung kepada pribadi-pribadi beliau terutama Gus Yaqut," tegasnya.

Bachtiar juga menegaskan, persoalan pihak lain yang diduga menerima aliran uang dalam perkara tersebut berada di luar kapasitasnya untuk memberikan penilaian. Dia meminta agar setiap fakta hukum ditempatkan sesuai dengan konteks dan keterkaitannya dengan masing-masing terdakwa.

"Bahwa ada di bawahnya yang menerima itu bukan wilayah saya untuk mengomentarinya," ucap Bachtiar.

Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) itu menekankan, kedatangannya ke persidangan bukan untuk membela atau menyudutkan pihak tertentu. Dia ingin memastikan proses hukum berjalan secara objektif dengan menjadikan fakta persidangan sebagai dasar dalam menentukan benar atau salahnya seseorang.

"Tapi hari ini saya ingin menyaksikan bahwa yang benar adalah benar yang salah adalah salah," ujarnya.

Ketua Alumni Saudi Arabia se-Indonesia itu juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penanganan perkara. Menurutnya, perbedaan pandangan maupun kebencian terhadap seseorang tidak boleh memengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum.

"Dan hari ini saya hadir juga untuk kepentingan agar keadilan di Indonesia ini ditegakkan dan janganlah karena kebencian kemudian kita tidak mampu berlaku adil," jelas Bachtiar.

Dia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta dan keterangan yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, hasil akhir perkara tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

"Dan semoga apa yang diputus oleh persidangan adalah betul-betul keadilan yang sesungguhnya," imbuhnya.

Diketahui, persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota. Sidang berlangsung di ruang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Agenda persidangan hari ini merupakan pemeriksaan terhadap empat terdakwa yang akan saling memberikan kesaksian dalam kapasitas masing-masing. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap peran setiap pihak dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Kasus kuota haji ini menyeret empat orang sebagai terdakwa. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Jaksa KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024 menyebabkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar.