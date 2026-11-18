JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan, persoalan keselamatan jemaah jadi pertimbangan dalam penyelenggaran haji yang dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menegaskan, dirinya siap memberikan keterangan dalam pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

"Saya siap menjelaskan keputusan yang menjadi kewenangan saya, informasi yang saya terima saat itu, dan alasan kebijakan tersebut diambil. Keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama saya dalam penyelenggaraan haji," kata Yaqut di sela-sela menjalani persidangan di PN Jakpus.

Yaqut menegaskan, aspek keselamatan jemaah menjadi salah satu pertimbangan mendasar dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, persoalan keterbatasan kapasitas layanan serta kepadatan di kawasan Mina dan Muzdalifah perlu dilihat sebagai bagian dari konteks pengambilan keputusan.

"Persoalan kapasitas layanan dan kepadatan di Mina dan Muzdalifah saya rasa perlu dijelaskan secara konkret. Saya berharap penjelasan saya diperiksa bersama seluruh dokumen dan keterangan lain agar perkara ini dapat dinilai secara utuh," tegasnya.

Yaqut juga ingin agar proses hukum yang melilitnya tidak hanya berfokus pada keputusan pembagian kuota, tetapi turut menguji alasan kebijakan, pelaksanaan administrasi, serta dugaan transaksi yang menjadi materi perkara. Menurutnya, masing-masing persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang relevan.

Yaqut menilai, persoalan pembagian kuota tambahan juga harus dilihat dari sisi kepentingan jemaah yang telah lama menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

"Saya memahami harapan jemaah yang sudah lama menunggu. Karena itu, alasan kebijakan dan dampaknya perlu dijelaskan dengan data. Saya bersedia menjelaskan keputusan yang memang saya ambil, tanpa mengabaikan pertanyaan mengenai kesempatan berangkat dan keadilan antrean," jelas Yaqut.

Sementara persoalan dugaan penerimaan fee percepatan kuota haji, Yaqut kembali membantah pernah menginstruksikan pengumpulan uang maupun menerima dana yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.

"Posisi saya tetap, saya tidak pernah memerintahkan pengumpulan fee dan tidak menerima dana tersebut. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan langkah yang saya lakukan," jelasnya.

Ia juga mengklaim, tidak mengetahui ataupun terlibat dalam tindakan yang dilakukan pihak lain di luar sepengetahuannya. Karena itu, Yaqut menegaskan dirinya tidak bersedia untuk memberikan kesaksian terhadap masing-masing terdakwa.

"Saya menolak bersaksi terhadap mereka. Saya akan menguraikan semuanya saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. Saya tidak terkait sama sekali dengan dakwaan terhadap tiga terdakwa lain. Jadi, apa yang harus saya saksikan jika saya memang tidak tahu?" imbuh Yaqut.

Sementara itu, penasihat hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan pemeriksaan terdakwa menjadi kesempatan untuk memperjelas keterkaitan antara kebijakan yang diambil kliennya, proses pelaksanaan, dan dugaan tindak pidana yang didakwakan.

Dodi berpandangan, kebijakan yang diambil Yaqut selama menjabat sebagai Menteri Agama telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dia juga menilai kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji.

"Sidang hari ini menegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan yang diambil Gus Yaqut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan haji. Dari aspek keuangan, penyelenggaraan haji juga menghasilkan penghematan sedikitnya Rp 600 miliar dan memperoleh pengakuan sebagai salah satu penyelenggaraan haji terbaik," ungkap Dodi.

Lebih lanjut, Dodi menyinggung adanya apresiasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada masa kepemimpinan Yaqut. Dia merujuk pada keterangan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, yang sebelumnya hadir sebagai saksi meringankan dalam persidangan.

Menurut Dodi, pernyataan Anwar Abbas menunjukkan bahwa persoalan hukum yang menjerat Yaqut seharusnya tidak berkembang menjadi polemik yang memecah hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Jangan sampai persidangan ini justru dipakai untuk memecah belah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Buya Anwar Abbas telah menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah mengapresia Yaqut, seorang warga NU, yang dinilai telah menyelenggarakan ibadah haji dengan memberikan kemanfaatan bagi umat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji ini menyeret empat orang sebagai terdakwa. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.