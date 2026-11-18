JawaPos.com - Mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengakui pernah menerima uang sebesar USD 75.000 dari pihak biro perjalanan haji Pesona Mozaik. Uang tersebut diserahkan oleh staf operasional Pesona Mozaik bernama Nur alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan Alex saat menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

Dalam sidang tersebut, Alex dihadirkan sebagai saksi mahkota atau terdakwa yang memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya.

Di hadapan majelis hakim, Alex menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari seorang senior kepada junior. Ia pun membenarkan nominal uang yang diterimanya ketika dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum (JPU).

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"Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik, kan begitu?" tanya jaksa.

"Nilainya kurang lebih 75.000 dollar AS?" lanjut jaksa.

"Betul," jawab Alex.

Jaksa kemudian menelusuri adanya tambahan uang sebesar USD 10.000 yang disebut-sebut dititipkan untuk Rizky Fisa Abadi, salah seorang pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Alex, uang tersebut disimpan dalam amplop terpisah.

"Total 85.000. Nah, yang 10.000 itu di amplop berbeda warna putih bahasanya titip untuk Rizky," timpal Alex.

Alex kemudian membeberkan awal mula dirinya berkomunikasi dengan pihak Pesona Mozaik. Ia menyebut, perkenalan dengan Nanang bermula ketika pria tersebut datang ke rumahnya bersama Muis Ali Murtadho. Saat itu, keduanya membicarakan kemungkinan pengusulan jemaah haji.

Alex mengaku kemudian menghubungi Nur Arifin, mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor telepon Rizky Fisa Abadi. Nomor kedua pejabat tersebut lantas diberikan kepada Nanang agar komunikasi dapat dilakukan secara langsung.

"Terkait dengan Pesona Mozaik itu atas nama Nanang, yang nama aslinya Ahmad Faudzin. Saya baru tahu nama aslinya Ahmad Faudzin itu belakangan. Setahu saya namanya Nanang. Nanang yang diajak oleh Pak Muis, Mas Muis Ali Murtadho ke rumah saya, kemudian menyampaikan untuk mengusulkan jemaah yang saya tidak paham, kemudian saya menghubungi Mas Nur Arifin baru dikasih nomornya Rizky Fisa Abadi," beber Alex.

"Nah, nomor Rizky Fisa Abadi ini kemudian yang saya serahkan kepada, saya serahkan kepada Mas Nanang sekaligus nomornya Pak Nur Arifin kemudian termasuk kepada Mas Muis, kemudian saya minta untuk komunikasi langsung," sambungnya.

Meski memberikan nomor kontak tersebut, Alex mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antara Nanang dengan Nur Arifin. Ia juga menceritakan, pertemuan berikutnya terjadi ketika dirinya tengah bersiap berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas pada Juni 2023.

Saat itu, Nanang dan Muis mendatangi kediamannya pada pagi hari. Dalam pertemuan singkat tersebut, Alex menerima uang sebesar USD 45.000 yang disimpan di dalam dua amplop dengan warna berbeda.

"Nah, di sekitar bulan Juni menjelang saya berangkat ke Arab Saudi untuk bertugas, saya didatangin lagi oleh Mas Muis Ali Murtadho dan Mas Nanang ke rumah saya pagi-pagi. Datang ke rumah kemudian saya terima. Di situ hanya sebentar menyampaikan oleh-oleh yang di dalamnya ada amplop berisi uang sejumlah 45.000," ucap Alex.

Ia mengungkapkan, salah satu amplop berwarna cokelat berisi uang untuk dirinya. Sementara amplop putih berisi USD 10.000 yang menurut Muis merupakan titipan untuk Rizky Fisa Abadi.

"Di situ uang itu ada dalam satu amplop warna coklat, satu lagi itu berwarna putih yang disampaikan bahwa 10.000 yang ini titip untuk Rizky. Saya terima. 'Mas, ini apa?', 'Ini dari senior untuk junior', itu bahasa Mas Muis Ali Murtadho. Saya terima. Terus terang saya terima uangnya," ujar Alex.

Alex menambahkan, uang titipan untuk Rizky tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, uang yang diterimanya kembali bertambah setelah penyelenggaraan ibadah haji 2023 selesai.

Menurut Alex, Nanang kembali mendatanginya dan menyerahkan uang sebesar USD 40.000. Dengan tambahan tersebut, total uang yang diterimanya dari pihak Pesona Mozaik mencapai USD 75.000.

"Selesai pelaksanaan haji tahun 2023 Mas Nanang datang kembali ke rumah saya. Saya temuin di depan pintu gerbang saya mau keluar kondangan. Kemudian saya diserahin uang lagi sejumlah 40.000 oleh Mas Nanang. Nah, itu yang saya terima juga. Jadi total yang saya terima adalah 75.000, dan mohon izin Yang Mulia Majelis, saat proses penyidikan di bulan Agustus tahun 2025, saya dipanggil sebagai saksi, saya titipkan uang itu kepada rekening penampungan KPK," ungkapnya.

Dalam persidangan yang sama, Alex turut mengungkapkan bahwa Pesona Mozaik sempat mengalami kesulitan memperoleh kuota haji tambahan pada 2023. Bahkan, lanjut dia, biro perjalanan tersebut hampir tidak mendapatkan alokasi kuota menjelang waktu keberangkatan jemaah.

Namun, Alex menyebut Rizky Fisa Abadi menyampaikan masih terdapat alokasi kuota yang belum terpakai sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pesona Mozaik. Ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci mekanisme yang digunakan untuk memperoleh tambahan kuota tersebut.

"Menjelang keberangkatan. Itu sudah di ujung, sudah di akhir. Jadi mohon izin Yang Mulia Majelis, saya setelah operasional haji tahun 2023, saya sempat ketemu lagi dengan Mas Nanang. Setelah memberikan saya uang 40.000 dollar AS tersebut saya pernah ketemu lagi. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya saat itu tuh sudah hampir tidak ada lagi kuota ketika Pesona Mozaik mengajukan," urai Alex.

"Tapi Rizky Fisa Abadi menyampaikan bahwa ini ada alokasi yang masih tersimpan. Saya tidak tahu caranya seperti apa, tetapi masih bisa disiasati dari tidak, apa, yang tidak terpakai atau apa, saya tidak paham. Kemudian dipakai untuk sebagian Pesona Mozaik tersebut. Artinya bahwa itu sudah di ujung, sudah di ujung menjelang keberangkatan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji ini menyeret empat orang sebagai terdakwa. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.