JawaPos.com - Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya berlangsung cepat. Saat ini sudah empat jenderal menjadi tersangka dan ditahan oleh Polri. Gerakan cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu memantik pertanyaan lantaran masih ada kasus lain yang berjalan lambat. Salah satunya terkait dengan Firli Bahuri.

Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyampaikan bahwa penanganan kasus Firli tidak hanya berbeda dengan persoalan hukum yang menjerat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lain. Dia menyebut, ada perbedaan penanganan kasus Firli juga tampak saat Polri menangani masalah Ferdy Sambo.

"Tidak hanya pada kasus Firli Bahuri, karena perlakuan yang berbeda terjadi pada kasus Ferdy Sambo. Mengapa itu terjadi, memang problemnya pada gaya kepemimpinan Kapolri Jenderal SAS (Suyudi Ario Seto)," kata dia saat dihubungi Rabu (18/11).

Menurut Bambang, Jenderal Suyudi bergerak cepat dalam penanganan beberapa kasus hukum menjerat polisi aktif di awal masa kepemimpinannya. Menurut dia, gerak cepat Suyudi harusnya turut berpengaruh terhadap kasus-kasus lain yang kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Korps Bhayangkara. Termasuk kasus Firli yang sudah berlarut bertahun-tahun.

"Dengan gerak cepat yang dilakukan Polri di bawah Jenderal SAS, harusnya berimbas ke bawahnya untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang masih mangkrak,” ujarnya.

Menurut Bambang, hal itu seharusnya bisa dilakukan oleh Suyudi dan jajarannya di level Mabes Polri, polda, maupun polres. Sehingga tanpa banyak basa-basi, kasus yang lama tidak selesai dapat segera dituntaskan oleh pihak kepolisian. Karena itu, dalam kasus Firli, dia juga mengajak publik untuk terus mendorong agar Polri bergerak cepat.

"Kalau tidak dibuka (penanganan kasusnya) bagaimana bisa optimis, justeru publik harus mendorong kasus FB (Firli Bahuri) ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Firli sudah menjadi tersangka sejak 2023 lalu. Namun kasus yang menjeratnya tidak kunjung tuntas. Untuk memeriksa purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir komjen pol itu, Polda Metro Jaya masih mengatur dan menyesuaikan jadwal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memang datang menemui Firli secara langsung. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran Firli dalam dua kali panggilan.

"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," terang Budi pada Senin (16/11).

Budi memastikan, saat jadwal pemeriksaan sudah muncul, pihaknya akan menyampaikan kepada publik melalui media massa. Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu menyebut, penyidik datang menemui Firli terkait dengan kasus dugaan korupsi yang juga menyerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Terkait tentang SYL itu yang saudara FB didatangi oleh, ditemui oleh, penyidik Ditreskrimum untuk menghadiri (panggilan pemeriksaan) dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang," imbuhnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Budi tidak menampik munculnya beberapa kendala dalam pemenuhan berkas perkara. Namun, setelah dilengkapi oleh penyidik, berkas tersebut sudah dikirimkan kembali kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran Saudara FB," ucap Budi.

Namun demikian, dia kembali menegaskan bahwa tidak terjadi penangkapan saat penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui Firli pekan lalu. Yang terjadi hanya pengaturan jadwal pemeriksaan untuk memastikan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hadir memenuhi panggilan penyidik.