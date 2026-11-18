JawaPos.com - Ratusan santri dari berbagai daerah di Pulau Jawa mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

Kehadiran mereka ke pengadilan dalam rangka melakukan pengawalan terhadap proses persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Santri-santri itu datang dari berbagai daerah, di antaranya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka terlihat mengenakan kopiah dan sarung saat hadir ke PN Jakpus.

Tak hanya santri, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) turut melakukan pengawalan terhadap sidang Gus Yaqut. Sidang kali ini, beragendakan pemeriksaan Gus Yaqut sebagai terdakwa.

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Bahkan, para santri turut menyuarakan pembacaan salawat saat Gus Yaqut hendak memasuki ruang persidangan Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali di PN Jakpus.

Sementara saat dihadirkan ke ruang persidangan, Gus Yaqut menegaskan tidak mau menjadi saksi mahkota dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dia mengklaim tidak ada kaitannya dengan tiga terdakwa lain dalam kasus tersebut.

"Apakah terdakwa Yaqut bersedia untuk menjadi saksi untuk perkara Pak Ishfah, Pak Ismail Adham, dan Pak Asrul Azis Taba?" tanya ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani di ruang sidang.

"Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya," tegas Yaqut.

Sedangkan, tiga terdakwa lain yakni Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham tidak keberatan saling bersaksi hari ini.

Ketiga terdakwa bakal saling memberi kesaksian, termasuk untuk terdakwa Yaqut Cholil Qoumas.

"Berarti Bapak tidak berkehendak untuk menjadi saksi. Begitu penuntut umum ya. Dan tim advokat?" tanya hakim.

"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," sahut pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini.

Dalam perkara ini, Yaqut didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Yaqut didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Yaqut disebut mengatur perubahan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2024 menjadi 50 persen.

Jaksa menyatakan perubahan tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang dapat menjadi landasan kebijakan.

Jaksa juga menyebut dugaan tindak pidana tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada Yaqut. Sejumlah pihak lain, termasuk korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disebut turut memperoleh keuntungan.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.