JawaPos.com - Bareskrim Polri baru saja meggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka dugaan penyadapan presiden, di bilangan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa malam (17/11).

Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono memastikan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Rabu (18/11).

Dia menyatakan bahwa penggeledahan rumah tersebut memang terkait dengan dugaan tindak pidana makar yang kini tengah digarap oleh Bareskrim Polri.

”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata dia.

Susatyo memang belum menjelaskan secara terperinci hasil penggeledahan tersebut. Dia hanya menyebut, informasi terkait dengan penggeledahan itu akan disampaikan secara terperinci melalui konferensi pers yang bakal dilakukan oleh Bareskrim Polri.

”Akan disampaikan saat presscon lengkap,” tegas jenderal bintang satu Polri tersebut.

Penggeledahan berlangsung bersamaan dengan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan Eko sebagai terduga pelanggar.

Dalam sidang tersebut, Eko dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Jenderal bintang dua itu terbukti melanggar etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin.

Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Irjen Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yang juga diputus dalam sidang tersebut.

”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Eko menjalani persidangan selama lebih kurang sembilan jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo tersebut, Eko dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran etik. ”Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding,” ucap Trunoyudo.

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Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, majelis sidang KKEP Polri telah menerima banding tersebut.

Selanjutnya, Polri bakal membentuk komisi banding untuk kembali menyidangkan Eko. Trunoyudo memastikan bahwa nantinya hasil sidang banding juga akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebelum Eko, Polri telah memecat tidak hormat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam kasus yang sama.

Eko dan Ahrie memang sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya.

Tidak hanya Ahrie dan Eko, pekan depan Polri menjadwalkan sidang dengan terduga pelanggar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

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