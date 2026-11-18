JawaPos.com - Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan.

Kini Mabes Polri tengah menyiapkan susunan majelis etik tersebut. Berdasar aturan, sidang itu bisa dipimpin oleh jenderal bintang dua, jenderal bintang tiga, atau jenderal bintang empat, dalam hal ini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP sudah mengatur mekanisme persidangan.

”Tepatnya di Pasal 42, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” kata Trunoyudo dikutip pada Rabu (18/11).

Dilihat dari dokumen perpol yang dimaksud oleh Trunoyudo, Pasal 42 ayat (3) menjelaskan bahwa keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal yang sama bisa berpangkat setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.

Merujuk penjelasan pasal tersebut, maka perwira tinggi (pati) Polri yang dapat memimpin sidang etik Jenderal Sigit minimal berpangkat irjen (bintang dua). Bisa juga berpangkat komjen (bintang tiga).

Atau jika ingin setara, sidang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai satu-satunya jenderal bintang empat di tubuh Polri.

”Nanti akan kami sampaikan (susunan majelisnya) sesuai dengan mekanisme perpol yang kami sampaikan tadi,” ucap Trunoyudo.

Baca Juga:Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso soal Dugaan Penyadapan Digelar Hari Ini

Dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri sudah melaksanakan sidang etik terhadap dua orang tersangka.

Masing-masing adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Keduanya sama-sama dipecat dan mengajukan banding.

Sehingga tinggal dua tersangka yang belum disidangkan, yakni Jenderal Sigit dan Irjen Slamet Uliandi.

Khusus nama kedua, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit sehingga belum bisa disidangkan.

”Salah satu terduga pelanggar, SU (Slamet Uliandi), memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan. Jadi, belum bisa kemudian kami paksakan (sidang), nggak bisa,” ucap Isir.

Meski Kapolri sudah menegaskan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri aktif, Mabes Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang juga dimiliki oleh Slamet sebagai tersangka.