JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, mengklaim dirinya tidak terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ia mengaku telah mengambil langkah untuk menghentikan praktik tersebut sejak menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Pernyataan itu disampaikan Silmy setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (17/11).

Menurut dia, keterangan saksi dalam persidangan mengungkap bahwa pungutan terhadap pemohon izin tinggal WNA telah berlangsung jauh sebelum dirinya menduduki jabatan Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.

"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy.

Terdakwa kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA itu membantah tudingan keterlibatan dalam perkara tersebut.

Silmy menilai dirinya justru berupaya melawan praktik yang kini menjadi bagian dari perkara hukum yang menjeratnya.

"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," tegas Silmy.

Menurutnya, penerapan aplikasi Molina merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas imigrasi dengan masyarakat yang mengurus izin tinggal.

Dengan sistem digital, proses pengajuan diharapkan dapat berlangsung lebih transparan tanpa harus melalui pertemuan fisik.

Sementara, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menilai fakta persidangan justru memperlihatkan bahwa praktik pungutan itu telah berlangsung lama dan melibatkan kesepakatan antara biro jasa dengan petugas.

Menurut dia, tidak terdapat unsur pemaksaan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Dodi juga menilai tidak ada dasar untuk mengaitkan praktik yang telah berlangsung sejak lama itu dengan kesengajaan kliennya.

Ia bahkan menyebut keterangan para saksi sejauh ini memperlihatkan Silmy berupaya menghentikan praktik tersebut.

"Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Lebih lanjut, Dodi menjelaskan bahwa setelah menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy menggagas perubahan sistem pelayanan melalui penerapan aturan yang mendorong seluruh proses perizinan keimigrasian dilakukan secara elektronik.

"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," bebernya.

Melalui sistem tersebut, pemohon cukup mengunggah dokumen yang diperlukan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selanjutnya, permohonan diproses melalui sistem dengan waktu penyelesaian paling lama lima hari.

Dengan mekanisme itu, pemohon diharapkan tidak lagi menghadapi persoalan keterlambatan hingga berpotensi mengalami overstay.

Menurut Dodi, upaya pembenahan tersebut salah satunya dituangkan melalui Surat Edaran Dirjen Imigrasi yang ditandatangani Silmy pada 7 Oktober 2024.

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 itu menjelaskan perubahan mekanisme pelayanan izin tinggal setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sebelum kedua regulasi berlaku, proses pengurusan izin tinggal dapat melalui hingga 13 tahapan. Pemohon juga setidaknya harus mendatangi kantor imigrasi sebanyak tiga kali.

Namun, setelah aturan baru diterapkan, proses perpanjangan maupun perubahan status izin tinggal disederhanakan menjadi empat tahapan yang dapat dilakukan secara daring.

Surat edaran itu juga menyoroti masih adanya praktik pelayanan di lapangan yang dinilai belum sejalan dengan upaya penyederhanaan birokrasi. Karena itu, seluruh pelayanan melalui aplikasi Molina diinstruksikan berlangsung secara daring tanpa tatap muka.

Selain itu, kantor Imigrasi diminta tidak lagi membubuhkan cap pada paspor untuk permohonan yang diproses melalui aplikasi tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan pelayanan digital berjalan sesuai tujuan awal, yakni mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas.

Di sisi lain, Dodi juga mempertanyakan alasan di balik penetapan Silmy sebagai terdakwa. Ia menilai keterangan para saksi dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum.

"Jadi artinya sekarang pertanyaan besar, motif apa dan kenapa Pak Silmy dijadikan terdakwa?" jelas Dodi.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," tegas jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).